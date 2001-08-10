Определен победитель конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционно итоги муниципального конкурса на лучшее предприятие в сфере бизнеса подводят в День российского предпринимательства. В ходе церемонии награждения победителей и чествования лучших представителей городского бизнес-сообщества различными знаками отметили порядка 30 компаний и индивидуальных предпринимателей, рассказали ТИА "Острова" городской администрации.

Торжественное событие стало яркой финальной точкой 10-й Недели предпринимательства в Южно-Сахалинске - серии тематических мероприятий, среди которых экскурсии на предприятиях, мастер-классы, семинары, встречи в формате открытых дверей.

- По доброй традиции Неделя предпринимательства завершается большим праздником, когда мы чествуем лучших представителей профессии. Ведь развитие бизнеса – это важнейший фактор роста экономики Южно-Сахалинска, - отметил в приветственном слове мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Наши предприниматели создают рабочие места, участвуют в решении социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие городского округа. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и успешно их добиваться.

Отметим, сегодня в городе 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и почти 5 тысяч граждан зарегистрированных как самозанятые. Это очень серьезные показатели. В малом и среднем бизнесе города занято почти 60 тысяч человек, что составляет более 40% всего работающего населения. Экономическая политика администрации города направлена на поддержку бизнеса - предусмотрены механизмы финансовой, имущественной и информационно-консультативной помощи. Одним из инструментов поощрения бизнеса является муниципальный конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска». В этом году лауреатами 19-го конкурса по номинациям стали:

- «Бизнес–леди» - генеральный директор ООО «Мед’Ок» Мария Урванцева (независимая лаборатория «INVITRO»),

- «Социальное предприятие» - ООО «Аметист» (детский развивающий центр «Бэби-клуб»),

- «Город детства» - индивидуальный предприниматель Евгения Антонова (детский образовательный центр «Лукоморье»),

- «Общественное признание» (по итогам интерактивного голосования) - ООО «100 Бизнес Услуг-Инфотехнологии».

- Мы плотно и давно сотрудничаем с администрацией, реализуем интересные проекты, пользуемся субсидиями и не впервые становимся победителем конкурса, но каждый раз меня берет гордость за предприятие, за своих сотрудников, которые реализуют наши проекты и оказывают услуги населению, - поделилась победительница в номинации «Бизнес-леди» Мария Урванцева.

Имена победителей ключевых номинаций назвал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. «Лучшим предпринимателем года» стал индивидуальный предприниматель Василий Шатунов. Компания с 2017 года осуществляет перевозки объемных и рефрижераторных грузов, а также реализует продукты питания и корма для животных через собственные розничные магазины на территории области. «Лучшим предприятием года» признано ООО «Торговый Дом Зодчий», ведущее свою деятельность с 2008 года, которое развивает сеть магазинов для строительства, ремонта и обустройства дома.

- Для нас это большая честь, очень высокое звание, и, прежде всего, оно говорит о слаженной работе коллектива. Это общая победа нашей команды. Мы будем стараться оправдывать звание «Лучшее предприятие года» и становиться еще лучше, - подчеркнула руководитель проектов ТД «Зодчий» София Ковалева. - Для нас предпринимательство - уже не просто работа, на которой ты проводишь большое количество времени, это уже образ жизни.

Все гости церемонии, среди которых представители областного правительства, Городской Думы Южно-Сахалинска, руководители администрации города, подчеркивали значимую роль предпринимательства в современном обществе. История развития региона и области тесно переплетена с историей развития каждого из предприятий, которые стояли у истоков островной экономики. Особо были отмечены и поощрены приветственными адресами и памятными подарками администрации города старейшие компании областной столицы: АО «Птицефабрика «Островная», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», АО «Совхоз «Тепличный», ОАО «Колос», ООО Торговая Фирма «Сахалинский бекон-2», ООО «Островной кондитер», АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат». За многолетний и добросовестный труд дипломом администрации Южно-Сахалинска отмечено ООО «Простор» (гостиница «Рыбак»).

Творческим подарком для гостей церемонии стали танцевальные номера коллективов хореографического центра «Мечта», видеозарисовки о деятельности бизнеса в Южно-Сахалинске и гимн предпринимательства, которым завершилась церемония.