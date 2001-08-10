В Южно-Сахалинске состоялось заседание рабочей группы по экономическим вопросам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошло первое заседание рабочей группы экономическим вопросам под председательством вице-мэра Виталия Данилова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В совещании также приняли участие вице-мэр Ильдар Ахтариев, руководители структурных подразделений администрации, представители министерства финансов Сахалинской области, финансовых организаций (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), а также руководитель Сахалинского фонда развития предпринимательства и Южно-Сахалинского центра занятости. На мероприятие также были приглашены представители бизнеса, подрядные организации, работающие на исполнении муниципальных контрактов.
Вице-мэр Виталий Данилов подчеркнул, что развитие бизнеса, остается приоритетом экономической политики Южно-Сахалинска. Рабочие группы будут проходить на постоянной основе с целью оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в условиях сложившейся экономической ситуации.
- Многие предприниматели сегодня сталкиваются с определенными трудностями. На таких совещаниях есть возможность обозначить наиболее актуальные вопросы и пути решения, обсудить антикризисные предложения, проконсультировать по формам поддержки в конкретных ситуациях,– сказал Виталий Данилов.
Так, во время встречи представители банков рассказали о кредитных продуктах, которые доступны субъектам малого и среднего бизнеса, специалисты Сахалинского фонда развития предпринимательства презентовал информацию о механизмах поддержки – это финансовая и консультационная поддержка, экспортное сопровождение, бизнес-инкубатор, повышение производительности труда и др. Подробную информацию можно получить на сайте центра поддержки предпринимателей https://mybusiness65.ru/.
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