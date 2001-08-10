Благодаря проекту "Добрые дела карты сахалинца" две невельские семьи начнут собственное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одной из заявительниц предприниматель, присоединившийся к социальному проекту, поможет приобрести оборудование для производства выпечки, второй женщине – технику для швейного производства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Одинокая женщина проживает с тремя детьми, один из которых нуждается в систематической медицинской помощи. Мама желает официально работать на дому, планирует открыть собственное дело по изготовлению и реализации кондитерской продукции после решения вопроса о лечении сына.
Вторая женщина, обратившаяся за помощью к губернатору Валерию Лимаренко, так же воспитывает ребенка-инвалида. Семья испытывает материальные трудности - значительные средства расходуются на специальное питание для девочки, ее лечение, лекарства и платные анализы. Мама желает заняться швейным производством на дому.
– Мы подходим к решению проблемы каждой семьи индивидуально. Обеим семьям со стороны профильных министерств и администрации Невельска будет оказана необходимая помощь – медицинская и социальная. Очень радует, что и представители бизнеса не остаются в стороне и всё больше предпринимателей присоединяется к благотворительному проекту по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – отметил Валерий Лимаренко.
– Уже договорились с женщинами. С одной из них в ближайшие дни поедем в магазин и подберем духовой шкаф и печь. Сразу же заедем ко второй заявительнице и вместе определимся, какое оборудование ей необходимо, чтобы шить на дому. Это очень нужный социальный проект, будем его поддерживать, – поделился предприниматель Сергей Белозеров.
Напомним, новый благотворительный проект позволит скоординировать действия людей, которые нуждаются в помощи, и меценатов, которые желают оказать им адресную поддержку. Характер помощи будет определяться, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику.
Прием заявок в рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» будет проходить с мая по октябрь этого года. Будут рассматриваться социальные практики 2021-2022 годов. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня На Сахалине алиментщика наказали за то, что он сменил работу и не рассказал об этом
10:37 Сегодня Сахалинцам от 10 до 17 лет предлагают написать эссе и выиграть путевку в Артек
11:01 Сегодня Сахалинских "Детей войны" отвезли на экскурсию на побережье Охотского моря
11:41 Сегодня Сахалинские легкоатлеты стали призёрами всероссийских соревнований
16:52 13 Апреля Новая мера поддержки поможет сахалинским предпринимателям в условиях санкционного давления
14:17 15 Апреля На Сахалине воришка три дня подряд таскал из парфюмерного магазина флаконы с духами
11:46 14 Апреля Валерий Лимаренко ответил в прямом эфире на полсотни вопросов
10:45 14 Апреля Сахалинцев и курильчан приглашают принять участие в субботниках
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
Выбор редакции
- 12:21 13 Апреля Выставка работ племянников Чехова откроется в Южно-Сахалинске
- 11:01 11 Апреля Сахалинские футболисты выиграли дальневосточный турнир "Уссурийская весна"
- 09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
- 16:53 6 Апреля Сахалинцев и гостей острова приглашают на фестиваль "Весна на высоте"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?