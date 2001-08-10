Благодаря проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одной из заявительниц предприниматель, присоединившийся к социальному проекту, поможет приобрести оборудование для производства выпечки, второй женщине – технику для швейного производства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Одинокая женщина проживает с тремя детьми, один из которых нуждается в систематической медицинской помощи. Мама желает официально работать на дому, планирует открыть собственное дело по изготовлению и реализации кондитерской продукции после решения вопроса о лечении сына.

Вторая женщина, обратившаяся за помощью к губернатору Валерию Лимаренко, так же воспитывает ребенка-инвалида. Семья испытывает материальные трудности - значительные средства расходуются на специальное питание для девочки, ее лечение, лекарства и платные анализы. Мама желает заняться швейным производством на дому.

– Мы подходим к решению проблемы каждой семьи индивидуально. Обеим семьям со стороны профильных министерств и администрации Невельска будет оказана необходимая помощь – медицинская и социальная. Очень радует, что и представители бизнеса не остаются в стороне и всё больше предпринимателей присоединяется к благотворительному проекту по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – отметил Валерий Лимаренко.

– Уже договорились с женщинами. С одной из них в ближайшие дни поедем в магазин и подберем духовой шкаф и печь. Сразу же заедем ко второй заявительнице и вместе определимся, какое оборудование ей необходимо, чтобы шить на дому. Это очень нужный социальный проект, будем его поддерживать, – поделился предприниматель Сергей Белозеров.

Напомним, новый благотворительный проект позволит скоординировать действия людей, которые нуждаются в помощи, и меценатов, которые желают оказать им адресную поддержку. Характер помощи будет определяться, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику.

Прием заявок в рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» будет проходить с мая по октябрь этого года. Будут рассматриваться социальные практики 2021-2022 годов. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.