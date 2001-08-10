Альтернативных поставщиков помогут найти сахалинским предпринимателям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Получить решение проблем, связанных с санкционным давлением, владельцам бизнеса помогут специалисты регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Они окажут содействие в поиске конкретных вариантов, используя административные и информационные ресурсы, рассказали ТИА "Острова" в регионалном министерстве экономического развития.

- Сегодня российским компаниям приходится в срочном порядке перенастраивать свои производственные и логистические цепочки. Многие столкнулись с тем, что потеряли привычные каналы поставки сырья, оборудования и различных комплектующих для производства товаров, которые ранее ввозились из стран, присоединившихся к санкциям. Мы готовы в сложное время максимально поддержать руководителей организаций и совместно с Российским экспортным центром найти для предприятий альтернативных поставщиков. Наши главные задачи сегодня – поддержать отечественных производителей, наладить торговые связи с дружественными странами, – отметила руководитель регионального ЦПЭ Дина Романова.

Накануне группу Российского экспортного центра наделили функциями поддержки не только экспорта, но и импорта. Она сможет предоставлять финансовую, страховую и гарантийную помощь компаниям. А в феврале Российский экспортный центр запустил «горячую линию» для экспортеров: exportcenter.ru. В режиме онлайн представители компаний могут задать вопросы, связанные с изменившимися экономическими условиями, сообщить важную информацию или предложить решение проблемы. Консультацию по постановлениям Правительства № 311, 312 и 313, регулирующих порядок вывоза некоторых товаров и оборудования, можно получить в Минпромторге РФ: по номеру 8 903 199 5348 или по электронному адресу export@minprom.gov.ru.

Получить необходимые консультации и поддержку на областном уровне можно в региональном Центре поддержки экспорта, который работает в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Предпринимателям оказывают более 20 услуг по тематике внешнеэкономической деятельности – помощь в размещении на электронных торговых площадках, организация участия компаний в международных профильных выставках и другое. Подробнее можно узнать на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 3).