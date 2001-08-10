На Сахалине выберут лучших экспортеров малого и среднего бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей принять участие в региональной премии "Экспортер года 2021". Заявки принимаются до 23 апреля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Данная премия учреждена правительством Российской Федерации в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - рассказала руководитель центра поддержки экспорта Дина Романова. - Конкурс «Экспортер года» – это площадка для признания успешного опыта наших предпринимателей на международном рынке. Главная цель премии – поощрить компании, которые продолжают заключать и вести экспортные контракты с иностранными покупателями, несмотря на постоянно меняющиеся условия рынка, –
В этом году победителями конкурса станут организации и индивидуальные предприниматели, которые достигли наибольших результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг в трех номинациях:
- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» — для сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК;
- «Экспортер года в сфере услуг» — для предприятий, оказывающих услуги нерезидентам РФ;
- «Удачный старт» — для тех, кто впервые с момента начала своей хозяйственной деятельности осуществил экспорт товаров (работ, услуг).
Для того, чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить Анкету экспортера по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/62452513bc31b20eab307b86/.
Напомним, что специалисты Центра поддержки экспорта оказывают около 20 видов услуг для малых и средних предприятий. Здесь для экспортеров проводят обучающие мероприятия по тематике внешнеэкономической деятельности, организуют участие в международных выставках и бизнес-миссиях, проводят маркетинговые исследования на зарубежных рынках. Услуги Центра бесплатные или предоставляются на условиях софинансирования. Подробнее – на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 3).
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