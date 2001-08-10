ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с господдержкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты ВТБ смогут оформить кредит по новым условиям ипотеки с господдержкой по ставке 11.7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.
ВТБ первым из банков начал работать по новым условиям ипотечной госпрограммы. Клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит в офисах с 23 марта. Первые сделки ВТБ готовится провести с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.
Согласно новым условиям, предельная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ. Минимальный первый взнос сохранен на уровне 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования по программе составляет 30 лет.
Льготные условия распространяются на покупку готовых и строящихся квартир у застройщика. Также в рамках ипотеки с госсубсидированием в ВТБ возможно приобретение готовых жилых домов как у застройщиков-юридических лиц, так и застройщиков-индивидуальных предпринимателей.
Как ранее заявляли эксперты банка, в период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ценовых параметров по ипотеке модернизация госпрограммы приобрела стратегическое значение. Условия по ней по-прежнему гораздо выгоднее базовых банковских продуктов, поэтому она остается наиболее доступной возможностью для населения приобрести квартиру.
По оценке ВТБ, за счет расширения предельной суммы кредита и выгодных ставок программа будет пользоваться спросом у клиентов и достигнет 75-80% от общего объема продаж.
ВТБ принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. На российском рынке доля банка в выдачах таких кредитов составляет 23%. Доля госпрограмм в общем объеме продаж банка в марте достигла 45%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня Житель Невельска может получить до 8 лет заключения за хранение боеприпасов и детонаторов
- 00:22 Сегодня Украшения из серебра: основные особенности и преимущества
- 00:23 Сегодня Что нужно знать о подвеске автомобиля?
- 00:21 Сегодня Будни фотографа
16:04 24 Марта На Сахалине автоинспекторы обнаружили у занервничавшего водителя наркотики
12:31 24 Марта Батальонное тактическое учение не Сахалине завершилось боевыми стельбами
14:59 24 Марта В этом году в Александровске-Сахалинском благоустроят набережную
16:07 24 Марта Сахалинец оплатил найденной картой билет до Южно-Сахалинска, но уехать не успел
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
15:06 5 Марта К Сахалину приближается очередной циклон
Выбор редакции
- 10:37 Сегодня Сахалинские хоккеисты претендуют на включение в юниорскую сборную России
- 12:36 28 Марта Южно-сахалинским пенсионерам оказывают помощь в рамках проекта "Забота 65+"
- 11:21 25 Марта В Южно-Сахалинске закрыли шестой зимний сезон проекта "Лыжи в школу"
- 10:40 23 Марта Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?