09:16, | Новости экономики Сахалина и Курил
Чистый эксперимент: ЭТП Газпромбанка помогает Сахалинской области достичь углеродной нейтральности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках климатического эксперимента к 2025 году Сахалинская область должна достигнуть углеродной нейтральности. Регион стал первым в Российской Федерации, поставившим перед собой такую цель. Осенью 2021 года правительство Сахалинской области и Электронная торговая площадка Газпромбанка подписали соглашение о внедрении цифровых инструментов для учета выбросов и поглощений парниковых газов, а также создании системы обращения углеродных единиц. Подробнее о проекте рассказывает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.
- Михаил, соотносится ли «Сахалинский эксперимент» с проектом Минэкономразвития по созданию единой российской системы обращения углеродных единиц?
- Безусловно. Однако есть существенное отличие: на федеральном уровне сегодня происходит постепенный переход к мониторингу ситуации с выбросами парниковых газов; в то же время, в ходе «Сахалинского эксперимента» должны быть в сжатые сроки разработаны не только конкретные механизмы системы обращения углеродных единиц, но и другие механизмы достижения регионом углеродной нейтральности.
- Какие задачи, на ваш взгляд, будут решены через сотрудничество ЭТП ГПБ и Сахалинской области? Поможет ли совместная инициатива по внедрению новых цифровых сервисов привлечь зеленые инвестиции в регион, учитывая возрастающее внимание инвесторов к вопросам климатической ответственности?
- Сейчас мы совместно работаем над созданием электронной системы распределения квот, учета и продажи углеродных единиц, зеленых сертификатов, итогов реализации климатических проектов и формирования углеродного баланса территории. На мой взгляд, открытый, удобный механизм торговли и учета углеродных единиц увеличит инвестиционную привлекательность климатических и экологических проектов Сахалинской области. Именно это, в конечном итоге, и выступает целью соглашения между правительством Сахалинской области и ЭТП ГПБ.
- Как на практике будет функционировать система мониторинга углеродных единиц в Сахалинской области? Что будет представлять собой итоговый продукт, созданный на основе подписанного соглашения?
- Пока рано раскрывать подробную информацию о системе мониторинга углеродных единиц в рамках «Сахалинского эксперимента» - идет работа. Итогового продукт мы видим в качестве площадки для проведения многопозиционных торгов, где одновременно могут продаваться разные объемы углеродных единиц по разной цене и разным покупателям. На IT-платформе по результатам проведенных торгов может также автоматически формироваться Реестр эмиссионных сертификатов, статистика и аналитика в различных форматах. Но IT-платформа – гибкий инструмент, который позволяет подключать неограниченное число сервисов, необходимых заказчику. Поэтому мы изначально работаем над платформой как непрерывно развивающимся многосоставным сервисом, адаптированным под потребности клиента.
- Почему, на ваш взгляд, правительство Сахалинской области выбрало для реализации этой задачи именно ЭТП ГПБ?
- По моему мнению, здесь две основные причины. Во-первых, предприятия ПАО «Газпром» выступают одними из крупнейших субъектов экономической деятельности Сахалинской области. При этом, ПАО «Газпром» внесет весомый вклад в достижение углеродной нейтральности в рамках «Сахалинского эксперимента». Газпромбанк комплексно обслуживают предприятия ПАО «Газпром» и обладают эффективным комплексом цифровых технологий – ЭТП ГПБ. Во-вторых, ЭТП ГПБ входит в пул электронных площадок, отобранных правительством для работы с госзаказом в рамках 44-ФЗ. Таким образом, у ЭТП ГПБ накоплен серьезный опыт работы с государственными структурами и решения их профильных задач.
- Михаил, и последний вопрос. Каков ваш прогноз относительно векторов развития системы мониторинга и коммерциализации углеродных единиц?
- Сейчас и в мире, и в России нет единого подхода к рынку углеродных единиц. Думаю, что «Сахалинский эксперимент» ответит на многие вопросы, связанные с инструментами торговли, трудностями с верификацией и контролем. В любом случае, рынок углеродных единиц потенциально очень интересен для всех участников, поскольку позволяет не только сократить антропогенные выбросы парниковых газов, но и дает удобный и емкий финансово-торговый инструмент.
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Новости экономики Сахалина и Курил
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