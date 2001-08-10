Бюджет Камчатки поможет кинотеатрам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова заявила, что в рамках антикризисного пакета мер поддержки бизнеса бюджетными деньгами помогут киноцентрам, пишет ИА "Кам 24".

По словам зампреда, уже начался приём документов для предоставления финансовой поддержки компаниям, осуществляющим деятельность кинотеатров. Они могут получить до одного миллиона рублей. Поддержка предоставляется на финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплатой аренды и коммунальных услуг нежилых помещений.

Кроме того, в рамках работы по поддержке бизнеса на Камчатке, как и по всей стране, введён запрет на проведение плановых, внеплановых проверок и проверочных мероприятий в рамках административного производства, за исключением тех, которые связаны с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан.