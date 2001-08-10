Лучшее малое предприятие выберут в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице стартовал прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе "Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска" за 2021 год, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Конкурс организован администрацией Южно-Сахалинска и проводится в целях поощрения лучших субъектов предпринимательства, популяризации положительного опыта ведения хозяйственной деятельности по номинациям: «Лучшее предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», «Бизнес-леди» и «Общественное признание» (по результатам интернет-голосования).
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Южно-Сахалинска, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП (https://rmsp.nalog.ru).
Для этого необходимо до 20 апреля включительно направить заявку и необходимый пакет документов в отдел поддержки предпринимательства департамента экономического развития (ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, каб. 2) в рабочие дни с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Итоги конкурса подведут в мае. Победители получат право использовать звание «Лучшего малого предприятия (предпринимателя)» Южно-Сахалинска в официальных документах и рекламных материалах.
С информацией о порядке и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Там же размещены форма заявки и перечень необходимых документов.
Справки по телефону 300-594 (доб. 5, 1).
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