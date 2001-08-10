Глава ВТБ Андрей Костин: "Уровень льготной ипотеки достигнет 75-80%"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ первым из банков начал работать по новым условиям ипотечной госпрограммы. Она точно будет пользоваться спросом у клиентов и достигнет уровня в 75-80% от общего объема продаж. Об этом в интервью РБК ТВ заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
"Программа льготной ипотеки достаточно широкая, и буквально на днях было принято решение правительством и президентом. Мы уже начали принимать заявки под 12%, были расширены лимиты до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и шесть млн по регионам. Это будет точно пользоваться спросом. Если сейчас там половина ипотеки выдавалась по льготам, то я думаю, что уровень льготной ипотеки достигнет 75-80%", - заявил Андрей Костин.
ВТБ первым из банков начал работать по новым условиям ипотечной госпрограммы. Клиенты могут подать заявку на льготный жилищный кредит по новым условиям в офисах с 23 марта. Первые сделки банк проведет с даты вступления в силу постановления правительства РФ.
По оценке банка, в период рекордно высокого уровня ключевой ставки и ставок по ипотеке на рынке модернизация программы с господдержкой приобрела стратегическое значение. Условия по ней для населения по-прежнему остаются гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Расширение максимальной суммы кредита в 2-4 раза и дополнительные субсидии государства позволят кратно увеличить число потенциальных заемщиков и сохранить необходимую доступность ипотеки в России.
ВТБ ранее уже прогнозировал, что в 2022 году на российском ипотечном рынке произойдет перераспределение клиентского спроса. По оценке банка, заёмщики увеличат спрос на новостройки, особенно на фоне модернизации госпрограммы.
Тенденция стала заметна уже в марте: по итогам трех недель месяца ВТБ оформил более 8 тыс. ипотечных кредитов по госпрограммам на сумму свыше 30 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом февраля выдачи выросли на 35%. Наибольший объём продаж по льготным кредитам с начала марта – более 65% – пришелся на «семейную ипотеку»: почти 20 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой клиенты заключили сделки на 10 млрд рублей, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» ВТБ выдал больше 1 млрд рублей.
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