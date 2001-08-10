Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о мерах финансовой поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимателям областного центра напоминают о возможности участия в отборах на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий для возмещения произведенных и документально подтвержденных затрат, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Претендовать на получение поддержки вправе индивидуальные предприниматели и юридические лица города Южно-Сахалинска - субъекты малого и среднего бизнеса, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru), не имеющие задолженности по уплате налогов, своевременно исполнившие обязательства перед муниципалитетом по контрактам, договорам аренды имущества и земельных участков. При рассмотрении документов на предоставление субсидий преимущество предоставляется заявителям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и сферы бытовых услуг, имеющих положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.

По информации департамента экономического развития до 7 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска вправе направить документы на участие в отборах для возмещения следующих затрат:

- на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23496);

- на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23498);

- на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23492);

- на приобретение снегоуборочной (снегоочистительной) техники (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23490);

- на оплату образовательных услуг (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23495);

- на открытие собственного дела (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/23494).

Меры финансовой поддержки бизнеса реализуются в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» и направлены на достижение результатов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Прием документов осуществляет отдел поддержки предпринимательства администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, кабинет № 2) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). Справки по телефону: 300-594 (доб. 2-5).