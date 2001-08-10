Амурский квас хотят поставлять в Китай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одно из старейших предприятий Приамурья расширяет географию производства. Теперь популярный амурский квас будут разливать в Хабаровском крае. В 2008 году предприятие впервые начало делать квас, который полюбился не только амурчанам, но и всем жителям Дальнего Востока. В 2015 году организация открыла производство в Благовещенске. Отсюда бутылки с хлебным напитком поступают не только на прилавки амурских магазинов, но и в Хабаровский и Приморский края, а из Тынды - в Якутию, сообщает ИА "Порт Амур" ссылаясь на областное правительство.
- Мы давно планируем поставлять квас в Китай, но нам не хватало производственной мощности, - отметил директор предприятия Сергей Глоба. - Поэтому было решено запустить производство кваса в Хабаровском крае. Это позволит переориентировать предприятие в Благовещенске, откуда продукция будет поступать в Китай, а предприятие в Хабаровске позволит обеспечить амурским квасом жителей Хабаровского края и Приморья.
Предприятие неоднократно выступало со своей продукцией на различных выставках, в том числе, на международной. Квас отмечен золотыми медалями.
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