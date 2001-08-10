Льготный налоговый режим на Курилах будет доступен российским и иностранным инвесторам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал журналистам, что будет лично общаться с участниками будущих инвестиционных проектов на островах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы ждем тех инвесторов, которые хотят работать с Россией, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Мы приглашаем всех инвесторов. Мы приглашаем инвесторов из России. Мы приглашаем инвесторов из Китая. Мы приглашаем инвесторов из Японии. Я уверен в том, что это преференциальный режим на Курилах состоится.

9 марта 2022 года вступил в силу новый преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. Соответствующий федеральный закон, которым внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ, подписал Президент России Владимир Путин. В числе преференций – освобождение на 20 лет от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога; пониженный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6% на 20 лет; применение на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной зоны.

- Курильские острова обладают большим инвестиционным потенциалом, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко. - На этих уникальных для страны территориях необходимо заниматься развитием рыбопереработки, энергетики, туризма, логистики и транспорта. У нас все для этого есть. По ряду направлений работа уже успешно идет, создана хорошо отлаженная система по взаимодействию с бизнесом. Наши двери открыты для инвесторов из любой страны, и с каждым из них мы готовы работать в индивидуальном порядке.

Обнуление налогов на Курилах для привлечения инвесторов в 2019 году предлагал губернатор островного Валерий Лимаренко. Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда российское правительство, подержал инициативу.