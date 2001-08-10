Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2022
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14:31, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ: клиенты размещают на депозитах три четверти своих средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, ВТБ привлек в классические сберегательные продукты свыше 4 трлн рублей средств клиентов. 75% из них пришлось на срочные вклады и 25% - на накопительные счета.

Всего за две недели марта клиенты ВТБ оформили более 2 млн новых продуктов, из которых около 70% пришлось на накопительные счета и 30% - на депозиты.

По оценке экспертов ВТБ, вклады выступают как основной продукт для размещения накоплений, позволяя зафиксировать высокую ставку на весь срок и получить максимальную доходность. На накопительные счета клиенты вносят временно свободные деньги, которые планируется держать «под рукой» и которыми можно расплачиваться в любой момент.

Порядка 80% накопительных счетов и свыше 60% вкладов сейчас открываются онлайн. Сейчас базовая ставка по накопительному счету «Сейф» ВТБ составляет 21% - таким образом, доходность достигает уровня депозитов, при этом инструмент позволяет гибко распоряжаться деньгами. Ставка по рублевым депозитам в ВТБ на сегодняшний день также составляет более 20% и остается одной из самых выгодных на рынке.

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