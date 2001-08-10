ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 марта ВТБ начинает принимать заявки физлиц на подключение каникул в рамках 106-ФЗ для кредитов с большей суммой. Максимально возможный размер кредитов наличными и беззалоговых автокредитов вырос до 300 тысяч рублей, автокредитов с залогом - до 700 тысяч рублей, ипотеки - до 6 млн рублей.

ВТБ принимает заявки на отсрочку платежей в рамках 106-ФЗ с 9 марта. За первые дни по новой государственной программе в банк поступило порядка 2 тыс. заявок от розничных клиентов, при этом спрос на программу сейчас ниже значений первых дней пандемии 2020 года. От общего числа обращений за кредитными каникулами порядка 45% занимает ипотека, 40% - кредиты наличными, чуть больше 13% - кредитные карты. Оставшаяся часть касается автокредитов.

Розничные клиенты банка могут воспользоваться программой, если их доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2021 года. Льготный период возможен на срок до 6 месяцев. Заявка подается дистанционно - через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок действия программы - до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение 5 дней.

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 300 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 700 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, – 4 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов - 3 млн руб.

Клиенты ВТБ также могут обратиться за отсрочкой платежа по собственным программам банка. ВТБ разработал их в период первой волны пандемии коронавируса. Они стали эффективным инструментом восстановления финансового положения заемщиков, позволив им не допустить просроченной задолженности и полностью вернуться в график платежей после окончания каникул.

По кредитам наличными, автокредитованию и кредитным картам отсрочка платежей предоставляется на 1 месяц каждые полгода, по ипотеке – на 3 месяца один раз в течение всего срока действия кредита. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту, при этом по кредиту наличными и авто до окончания срока кредита должно быть не менее 3 месяцев, а по ипотеке сумма кредита должна быть не более 20 млн рублей.

Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.

Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация - на сайте банка.