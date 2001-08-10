Контракт на подготовку проекта по строительству ул. Горького в Южно-Сахалинске планируют заключить в апреле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В апреле текущего года администрация Южно-Сахалинска планирует заключить муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для строительства ул. Горького на участке от ул. Больничной до ул. Зимы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал начальник проектно-сметного отдела управления дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Пак, в прошлом году в полном объеме были выполнены инженерные изыскания, получено положительное заключение государственной экспертизы их результатов, а также проведены археологические изыскания.
Все мероприятия по объекту проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах.
Заключить контракт на подготовку ПСД и получить заключение госэспертизы планируется до второго квартала 2023 года. Следующим пунктом станет закупка материалов для строительно-монтажных работ.
Ориентировочно строители выйдут на объект в 2023 году и в 2025 году работы будут завершены. Протяженность нового двухполосного участка около двух километров. Здесь обустроят ливневую канализацию и освещение, проведут благоустройство прилегающей к дороге территории.
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