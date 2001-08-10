Предприниматели медицинской отрасли бесплатно презентовали свои товары и услуги на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С возможностями и достижениями современной медицины познакомились посетители шестой универсальной выставки «Сахалин МедИнформ Экспо». Свои стенды представили 15 компаний – их безвозмездное участие организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономческого развития.
– Подобные выставки по различным тематикам в регионе проходят регулярно. Это отличная возможность для владельцев компаний рассказать о себе и найти новых клиентов. При этом, обращаясь в центр «Мой бизнес», предприниматели не платят за размещение на стендах, – отметила руководитель центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ольга Николаева.
Среди участников «Сахалин МедИнформ Экспо» – продавцы современной медицинской одежды и оборудования, полезного питания, местные производители БАДов, а также услуги санаторно-курортного лечения, фитнеса и косметологии.
– Моя цель – рассказать гостям выставки о важности перехода на здоровое питание. Моему магазину уже три года и в подобных мероприятиях участвую впервые. Недавно я посетила масштабную выставку в Москве, а по возвращении на остров задумалась о том, что нужно активней продвигать свой магазин. И как раз мне позвонил сотрудник центра «Мой бизнес» и предложила поучаствовать в этой выставке, – рассказала руководитель магазина натуральных продуктов «Польза есть» Марина Бронникова.
Для местной фитнес-студии участие в выставке также стало новым опытом. Бизнесу Светланы И всего полтора года.
– Мы представляем единственную в Южно-Сахалинске студию EMS-фитнеса «Bodytec». Это тренировки с использованием электро-мышечной стимуляции. Новый вид фитнеса заключается в том, что с помощью электрических импульсов мы воздействуем на мышцу и делаем физические упражнения. Такие тренировки значительно экономят время, помогают восстановиться после родов, а также подходят для людей с определенными физическими ограничениями, – рассказала участница выставки Светлана И. – Когда мы вышли на рынок, основная наша аудитория сосредоточилась в Instagram. Надеемся, что с помощью данной выставки мы расширим круг своих клиентов.
Бесплатно презентовать свою продукцию или услуги предприниматели могут на региональных, всероссийских и международных выставках и ярмарках в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В центре «Мой бизнес» компаниям помогут выбрать мероприятие по профилю и расскажут об условиях участия. Подробности по телефону: 8 800 222 0123 (доб. 2).
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