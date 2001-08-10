ВТБ на Сахалине на четверть нарастил розничный кредитный портфель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2021 года розничный кредитный портфель ВТБ в Сахалинской области вырос на 25% и составил 22,9 млрд рублей. Портфель ипотеки за год увеличился на 26%, до 10,6 млрд рублей. Портфель кредитов наличными прибавил 24% и сформировался в размере 11,4 млрд рублей.

Средства частных клиентов ВТБ в регионе на 1 января 2022 года составили 28,5 млрд рублей (+8% за год). Почти треть из них пришлась на инвестинструменты: их объем вырос на 37%, до 8,7 млрд рублей.

В 2021 году ВТБ выдал жителям Сахалина кредитов на сумму 12,8 млрд рублей: это на четверть больше, чем годом ранее. Из них 8,2 млрд рублей было предоставлено в виде кредитов наличными, объем их продаж увеличился на треть. Более 4,6 млрд рублей клиенты ВТБ в регионе взяли в виде ипотечных кредитов (+16%).

- Одним из драйверов роста нашего ипотечного портфеля стала дальневосточная ипотека, которая позволяет приобрести жилье практически в рассрочку, - прокомментировал управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов. - Наш регион входит в топ-5 ВТБ по объемам выданных по ней кредитов. В период низких ставок сахалинцы также активно рефинансировали действующие кредиты. Вместе с тем отмечу взвешенное поведение жителей острова, которые продолжили сберегать свободные денежные средства: портфель ресурсов частных клиентов у нас также увеличился.