ВТБ предоставит предпринимателям сервис юридической поддержки со скидкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ расширил пакет услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь они могут подключить сервис круглосуточной юридической поддержки. В рамках обслуживания стоимость консультаций для них будет снижена на 20%. Скидка доступна при оформлении любого из пакетов РКО.
Сервис «Юрист 24» предоставляет дистанционное круглосуточное юридическое сопровождение бизнеса. При оформлении расчетно-кассового обслуживания в ВТБ клиенты могут экономить 20% на оплате сервиса по тарифу «Бизнес». В него включены онлайн-консультации юриста по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, письменная экспертиза сделок, документов, правовых ситуаций и другие услуги.
«Мы помогаем предпринимателям не только с ведением финансовых операций, но и с решением других значимых для бизнеса вопросов. Профессиональная юридическая поддержка может быть полезна любой компании для ее развития и минимизации возможных рисков. Поэтому ВТБ включает такой сервис в пакеты услуг РКО на специальных условиях, чтобы предоставить клиентам еще одну возможность для оптимизации расходов. В дальнейшем мы планируем расширять наше предложение по РКО другими небанковскими сервисами, востребованными у клиентов», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.
Сервис «Юрист 24» можно подключить в интернет-банке ВТБ Бизнес в разделе «Все сервисы и продукты». Предложение доступно как новым, так и существующим клиентам.
Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета с набором услуг в расчете на разный масштаб и особенности бизнеса. Для платежей, переводов или снятия наличных сверх лимитов, предусмотренных в пакете, клиенты могут подключить дополнительные опции. Предпринимателям, работающим на международном рынке, в рамках РКО предлагается сервис сопровождения внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Большинство операций и услуг доступны клиентам в интернет и мобильном банке для бизнеса.
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