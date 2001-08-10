«Платон» для сахалинских водителей снова подорожает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках ежегодной индексации размер платы в системе «Платон» с 1 февраля 2022 года составит 2,54 руб. за километр против прежних 2,34 руб.

Несомненно, что повышение данного тарифа для перевозчиков вскоре вновь отразится на стоимости товаров и услуг для сахалинских покупателей, сообщает ТИА «Острова».

Напомним, что "Платон" является государственной системой взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн. Само название системы возникло от словосочетания "плати за тонну". Сбор взимается за каждый 1 км пройденного грузовиком пути. На Сахалине с прошлого года в соответствии с приказом Росавтодора в федеральное ведение перешла автодорога Южно-Сахалинск — Оха.

Также все перевозчики обязаны за свой счет устанавливать в автомобиле специальное оборудование, которое в автоматическом режиме начисляет и перечисляет этот сбор.