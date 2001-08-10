За год поставки морепродуктов с Сахалина за границу выросли на 75 процентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным Сахалинской таможни, объемы вывоза водно-биологических ресурсов из Сахалинской области за границу в 2021 году по сравнению с 2020-м показали значительный прирост.
Нефть, газ, уголь и водно-биологические ресурсы – основные товары, которые поставляет Сахалинская область в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалинская таможня является таможней фактического контроля и осуществляет контроль за убытием товаров.
В 2021 году за границу вывезено 12,3 млн тонн угля, что сопоставимо с объемами прошлого года – 12,7 млн тонн, рассказали ТИА "Острова" на сахалинской таможне.
Объемы вывезенной нефтеконденсатной смеси в 2021 году составили 3,9 млн тонн (87% от уровня 2020 года). Аналогичная ситуация с объемами сжиженного природного газа – 9,8 млн тонн, что составляет 89% от уровня 2020 года.
Поставки рыбы и морепродуктов из Сахалинской области выросли на 75% до 42 тысяч тонн. Вывоз осуществлялся из портов Корсакова, Холмска, Невельска, Южно-Курильска, Северо-Курильска и аэропорта Южно-Сахалинска.
Основными получателями сахалинской продукции остаются Республика Корея, Япония, Китай.
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