За год поставки морепродуктов с Сахалина за границу выросли на 75 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Сахалинской таможни, объемы вывоза водно-биологических ресурсов из Сахалинской области за границу в 2021 году по сравнению с 2020-м показали значительный прирост.

Нефть, газ, уголь и водно-биологические ресурсы – основные товары, которые поставляет Сахалинская область в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалинская таможня является таможней фактического контроля и осуществляет контроль за убытием товаров.

В 2021 году за границу вывезено 12,3 млн тонн угля, что сопоставимо с объемами прошлого года – 12,7 млн тонн, рассказали ТИА "Острова" на сахалинской таможне.

Объемы вывезенной нефтеконденсатной смеси в 2021 году составили 3,9 млн тонн (87% от уровня 2020 года). Аналогичная ситуация с объемами сжиженного природного газа – 9,8 млн тонн, что составляет 89% от уровня 2020 года.

Поставки рыбы и морепродуктов из Сахалинской области выросли на 75% до 42 тысяч тонн. Вывоз осуществлялся из портов Корсакова, Холмска, Невельска, Южно-Курильска, Северо-Курильска и аэропорта Южно-Сахалинска.

Основными получателями сахалинской продукции остаются Республика Корея, Япония, Китай.