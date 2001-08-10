Трутнев провел совещание в Южно-Сахалинске по отмене налогов на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске зампред правительства России - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, на котором рассматривали вопросы, связанные с преференциальным режимом для налогоплательщиков, работающих на Курильских островах.

Члены российского правительства внесли на рассмотрение госдумы законопроект "О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации" № 27883-8. На основании этого документа будет создан преференциальный налоговый режим для тех налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность на Курильских островах, об этом пишет информационный портал astv.ru.

Налоговым режимом, о котором идет речь, предусмотрены, в частности, следующие преференции: освобождение на 20-летний период от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество компаний, транспортного и земельного налогов; сниженный тариф страховых взносов в общем размере 7,6 процента; применение процедуры свободной таможенной зоны на территории Курильских островов.

- Законопроект подготовлен по поручению президента РФ, - подчеркнул Юрий Трутнев. - Он уже прошел первые чтения в Государственной думе и в ближайшее время будет принят. Но уже сегодня надо понять, как сделать так, чтобы преференциальный режим стартовал быстро. Для этого необходимо провести значительную работу. Она уже началась. Мы работаем вместе: и руководство Сахалинской области, и федеральные органы исполнительной власти».

Юрий Трутнев выразил глубокую уверенность в том, что с принятием данного законопроекта упростится процесс дальнейшего освоения Курил и польза будет для экономики не только Дальнего Востока, но и всей страны. Речь идет, по его словам, о возможности создания новых социальных, промышленных и туристических объектов.

По мнению полномочного представителя президента РФ в ДФО, властям следует сейчас создать все условия, необходимые для потенциальных инвесторов. Они должны понимать, что могут получить в пользование земельные участки, подключенные к электроснабжению.

Вице-премьер добавил, что, кроме преференциального режима, у инвесторов должна быть возможность использовать и другие инструменты, внедренные на территории Дальнего Востока.

В ходе совещания детально обсудили вопросы, связанные с модернизацией и расширением населенных пунктов Курильских островов, а также с зонированием их территорий.

- Проводится работа по планировке территорий, - резюмировал губернатор Сахалина Владимир Лимаренко. - Инвесторы должны понимать, где будет находиться зона под рекреацию, где - под промышленные проекты. Мы планируем ее завершить к сентябрю. К этой работе подключим инвесторов, чтобы учитывать их мнение. Отдельно прорабатывается возможность строительства жилья и создания социальной инфраструктуры.