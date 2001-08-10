Сахалинской области выделят более трех миллиардов рублей на дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более трех миллиардов рублей планируется выделить Сахалинской области в 2022 году на приведение в нормативное состояние более 21 км автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе

Благодаря предусмотренному финансированию и федеральной поддержки в перечень объектов вошли востребованные у жителей дороги, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров – участок дороги Лиственничное - Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», ул. Авиационная от пр. Мира до ул. Ленина, пр. Победы от ул. Железнодорожной до ул. Западной, пер. Энергетиков.

В текущем году продолжится и завершится капитальный ремонт в селе Новосибирское, в городе Южно-Сахалинске Северо-западный объезд и завершатся работы на долгожданном для южно-сахалинцев участке по улице Украинская.

Кроме того, планируется выполнение работ по ремонту и приведению в нормативное состояние моста через реку Кострома в селе Костромское.

Помимо выполнения дорожных работ планируется установка 5 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также устройство автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Корсаков перед старым постом ГАИ в районе Хомутово.

- Сейчас идет этап контрактации. Раннее заключение контрактов с подрядчиками имеет большое значение для подрядных организаций. Оно позволяет заранее спланировать объем работ, вовремя организовать закупку необходимых материалов и завершить все подготовительные мероприятия до начала дорожного сезона, - рассказал первый заместитель министра Эдуард Ри.

Напомним нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Сахалинской области с 2019 года, за этот период удалось привести в нормативное состояние более 73 км дорог регионального и местного значения.