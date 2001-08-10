Тихоокеанское
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28 Января 2022
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15:38, | Новости экономики Сахалина и Курил

Сахалинской области выделят более трех миллиардов рублей на дорожные работы

Сахалинской области выделят более трех миллиардов рублей на дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более трех миллиардов рублей планируется выделить Сахалинской области в 2022 году на приведение в нормативное состояние более 21 км автомобильных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе

Благодаря предусмотренному финансированию и федеральной поддержки в перечень объектов вошли востребованные у жителей дороги, которыми каждый день пользуются тысячи водителей и пассажиров – участок дороги Лиственничное - Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», ул. Авиационная от пр. Мира до ул. Ленина, пр. Победы от ул. Железнодорожной до ул. Западной, пер. Энергетиков.

В текущем году продолжится и завершится капитальный ремонт в селе Новосибирское, в городе Южно-Сахалинске Северо-западный объезд и завершатся работы на долгожданном для южно-сахалинцев участке по улице Украинская.

Кроме того, планируется выполнение работ по ремонту и приведению в нормативное состояние моста через реку Кострома в селе Костромское.

Помимо выполнения дорожных работ планируется установка 5 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также устройство автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Корсаков перед старым постом ГАИ в районе Хомутово.

- Сейчас идет этап контрактации. Раннее заключение контрактов с подрядчиками имеет большое значение для подрядных организаций. Оно позволяет заранее спланировать объем работ, вовремя организовать закупку необходимых материалов и завершить все подготовительные мероприятия до начала дорожного сезона, - рассказал первый заместитель министра Эдуард Ри.

Напомним нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Сахалинской области с 2019 года, за этот период удалось привести в нормативное состояние более 73 км дорог регионального и местного значения.

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