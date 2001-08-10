Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о необходимости своевременного предоставления налоговой отчетности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обязанность по своевременному предоставлению отчетности возложена на плательщиков сборов и страховых взносов Налоговым кодексом Российской Федерации. Особенную значимость указанные нормы имеют для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые по условиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сведения налоговой отчётности, позволяющие определить величину дохода, а также среднесписочную численность работников организаций и индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год, служат основой для формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/). Наличие информации о хозяйствующем субъекте в указанном реестре является первоочередным критерием для участия в программах поддержки, установлении «налоговых каникул» и предоставлении иных преференций, предусмотренных для малого бизнеса.

Так, все организации и предприниматели, которые выплачивали физическим лицам доходы, облагаемые взносами, должны не позднее 31 января 2022 года представить в налоговый орган расчет по страховым взносам за 4 квартал 2021 года. В случае если у юридического лица в отчетном периоде по каким-либо причинам отсутствовали выплаты работникам, а страховые взносы не начислялись, в налоговый орган необходимо представить нулевую отчетность. Индивидуальные предприниматели без работников сдают расчет по страховым взносам только в том случае, если найм сотрудников производился в прошлых отчетных периодах 2021 года. Субъектам малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска, являющимся получателями финансовой поддержки муниципалитета, при сдаче расчета по страховым взносам за 4 квартал 2021 года необходимо учитывать обязательства по сохранению или увеличению среднесписочной численности работников, принятые в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии. Информация о порядке и особенностях заполнения расчета по страховым взносам доступна для ознакомления на сайте Федеральной налоговой службы России (https://www.nalog.gov.ru/rn65/taxation/insprem/).

Налоговая и бухгалтерская отчетность, позволяющая определить величину дохода, полученного от предпринимательской деятельности в 2021 году, предоставляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в зависимости от организационно-правовой формы и применяемой системы налогообложения в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах, не позднее 31 марта 2022 года.

В целях предотвращения случаев исключения сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из Единого реестра субъектов МСП, а также во избежание штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налогоплательщикам необходимо своевременно исполнить обязанность по предоставлению отчетности в налоговые органы.