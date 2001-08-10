В Тымовском районе новые сёла подключили к газу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты газовой компании в рамках догазификации подключили к природному газу первых абонентов в сёлах Красная Тымь и Кировское Тымовского района.
Как стало известно ТИА «Острова», газовики осуществили технологическое присоединение, подачу газа, отладку газоиспользующего оборудования и первичный инструктаж по безопасному использованию газа в быту для собственников трёх первых газифицированных домовладений.
Для газификации населенных пунктов Тымовского района в 2020 году в эксплуатацию были введены газопровод-отвод и газораспределительная станции (ГРС) «Тымовское», а также четыре межпоселковых газопровода общей протяженностью свыше 41 км. Объекты построены по Программе развития газоснабжения и газификации Сахалинской области.
В Сахалинской области на сегодняшний день более 3 тысяч человек оформили заявку на догазификацию своих домовладений, порядка 300 абонентов уже подключены к природному газу.
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