Новый аэропорт в Шахтерске должен выдерживать 9-балльные землетрясения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Нового года в Шахтерске открыли современный аэровокзал. Современное здание, способное выдержать девятибалльное землетрясение, возвели в сжатые сроки. Аэровокзал имеет высокую для таких объектов пропускную способность – 70 человек в час.
Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, новый аэровокзал в Шахтерске построили взамен старого здания, которое признали непригодным к эксплуатации. Объект получил просторный зал ожидания, медпункт и кассы.
Улучшились условия работы персонала – в здании предусмотрены помещения для служб организации перевозок и сотрудников авиационной безопасности. Смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, система контроля доступа, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и кабельные сети.
Для строительства терминала использовали новые решения, ранее не применявшиеся в Сахалинской области. Корпус здания выполнен из сейсмоустойчивого легкого алюминиевого каркаса.
– Аэровокзал разделен на несколько зон: регистрация, обработка багажа, зал ожидания вылета. Входные группы устроены с учетом климатических особенностей региона – трехкамерные стеклопакеты на дверях и окнах, тамбуры на всех входах, – отметил Тарас Бондарев, главный инженер подрядной организации «Родер».
Из Шахтерска авиационным транспортом можно добраться до Южно-Сахалинска и Хабаровска.
– Открытие нового терминала в городе Шахтерск – важное событие для жителей Углегорского городского округа. За последние 11 месяцев пассажиропоток составил около 8 тысяч пассажиров. Это на 50 процентов больше, чем в 2019 году и на 80 процентов больше по сравнению с 2020 годом, – подчеркнул генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрей Крутцов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
11:36 24 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ
- 11:40 22 Декабря Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
13:20 24 Декабря В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу
11:07 24 Декабря В Южно-Сахалинске подняли цены на посещения бань
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
16:40 7 Декабря Сахалинские депутаты считают, что решение о введении QR-кодов должен принимать губернатор
11:36 24 Декабря Мэрия Южно-Сахалинска ответила на вопросы, волнующие владельцев участков в СНТ
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
Выбор редакции
- 17:52 Вчера В среду жители пары десятков домов в Южно-Сахалинске посидят без воды
- 15:24 Вчера Два тымовчанина чуть не убили нежеланного гостя черенком от лопаты
- 19:40 27 Декабря Сахалинская санавиация в уходящем году почти не вылезала из неба
- 15:52 27 Декабря В Долинском районе житель покатался на чужой машине до «уголовки»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?