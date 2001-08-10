Новый аэропорт в Шахтерске должен выдерживать 9-балльные землетрясения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Нового года в Шахтерске открыли современный аэровокзал. Современное здание, способное выдержать девятибалльное землетрясение, возвели в сжатые сроки. Аэровокзал имеет высокую для таких объектов пропускную способность – 70 человек в час.

Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, новый аэровокзал в Шахтерске построили взамен старого здания, которое признали непригодным к эксплуатации. Объект получил просторный зал ожидания, медпункт и кассы.

Улучшились условия работы персонала – в здании предусмотрены помещения для служб организации перевозок и сотрудников авиационной безопасности. Смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, система контроля доступа, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и кабельные сети.

Для строительства терминала использовали новые решения, ранее не применявшиеся в Сахалинской области. Корпус здания выполнен из сейсмоустойчивого легкого алюминиевого каркаса.

– Аэровокзал разделен на несколько зон: регистрация, обработка багажа, зал ожидания вылета. Входные группы устроены с учетом климатических особенностей региона – трехкамерные стеклопакеты на дверях и окнах, тамбуры на всех входах, – отметил Тарас Бондарев, главный инженер подрядной организации «Родер».

Из Шахтерска авиационным транспортом можно добраться до Южно-Сахалинска и Хабаровска.

– Открытие нового терминала в городе Шахтерск – важное событие для жителей Углегорского городского округа. За последние 11 месяцев пассажиропоток составил около 8 тысяч пассажиров. Это на 50 процентов больше, чем в 2019 году и на 80 процентов больше по сравнению с 2020 годом, – подчеркнул генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрей Крутцов.