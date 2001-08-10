Сахалинские бизнесмены получили субсидий на 48 миллионов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице в 2021 году 105 хозяйствующим субъектам, в том числе 19 самозанятым горожанам, предоставлено 115 субсидий по 16 направлениям на общую сумму 48,2 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
За счет поддержки муниципалитета субсидированы затраты предпринимателей города на осуществление деятельности социального предпринимательства, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, переоборудование автомобилей на газомоторное топливо и оплату дополнительного профессионального образования. Финансовая помощь оказана 10 проектам начинающих предпринимателей в сфере строительства, цифровых технологий, ремесленничества, образования детей, общественного питания и сферы бытовых услуг. Сохранены меры поддержки для предпринимателей сферы дошкольного и дополнительного образования детей, молодых бизнесменов (их возраст увеличен с 30 до 35 лет).
Субсидии на возмещение 90% произведенных затрат на приобретение и доставку производственно-технологического оборудования в размере не более 2 млн рублей согласованы 18 субъектам предпринимательской деятельности на общую сумму более 22 млн рублей.
За счет средств субсидии возмещены затраты бизнеса на малые инвестиционные цели в виде модернизации основных фондов сферы производства молочной продукции, кондитерских изделий и безалкогольных напитков, переработки рыбных отходов, строительства и здравоохранения.
За последние два года перечень мер финансовой поддержки дополнен 6 новыми видами, связанными с субсидированием затрат на переоборудование автомобилей на газомоторное топливо, развитием заправочной инфраструктуры для электромобилей, поддержкой самозанятых граждан, а также возмещением затрат на проживание и питание работников из других субъектов России в период временной изоляции (обсервации).
Напомним, претендовать на получение муниципальной финансовой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства города, состоящие в едином реестре МСП, не имеющие задолженности по уплате налогов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. При рассмотрении документов на предоставление субсидий преимущество предоставляется заявителям, которые реализуют проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства и сферы бытовых услуг, имеющие положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.
Финансовая поддержка оказывается в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» для достижения результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Информация о механизмах финансовой поддержки бизнеса и самозанятых граждан размещена на официальном сайте администрации города.
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