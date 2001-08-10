Сахалин планирует сотрудничать с компаниями из Швейцарии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В онлайн-встрече с Торговым представителем Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации Сергеем Аврамовым приняли участие представители министерства инвестиционной политики Сахалинской области и регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономическиого развития.

Торговый представитель России в Швейцарии кратко охарактеризовал деятельность и роль Торгпредства в налаживании и развитии двустороннего российско-швейцарского сотрудничества, а также проинформировал о мерах поддержки и проводимых мероприятиях с участием российских экспортеров.

– Мы поддерживаем связи с регионами, оказываем помощь в выходе на экспорт российских товаропроизводителей. У нас большое количество контактов с профильными швейцарскими ассоциациями, к которым можно обратиться для поиска партнёров и обсуждения потенциальных путей взаимодействия с сахалинскими компаниями, – отметил Сергей Аврамов.

Мероприятие прошло в ответ на инициативу Торгпредства по налаживанию взаимодействия с губернаторами и администрациями субъектов федерации в ДФО и СФО. Данная инициатива призвана внести свой вклад в реализацию Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики и обусловлена потенциальной заинтересованностью в бизнес-взаимодействии с компаниями-субъектами хозяйственной деятельности в регионах Дальнего Востока и Арктики со стороны как швейцарских отраслевых бизнес-сообществ, так и профильных органов исполнительной власти Швейцарии, отвечающих за поддержку экономики.

В рамках встречи исполняющий обязанности министра инвестиционной политики Сахалинской области Борис Дымбрылов рассказал об инвестиционном потенциале региона и преференциях для будущих инвесторов.

– В регионе создаются новые площадки и возможности для реализации крупных инвестиционных проектов. Мы приглашаем бизнес инвестировать в проекты в сфере логистики, «зеленой» энергетики и туризма, – отметил Борис Дымбрылов.

За 9 месяцев 2021 года Сахалинская область заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации по объему экспорта, который составил 8,1 млрд. долл. США. Основными торговыми партнерами традиционно являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Республика Корея, Япония и Китай, но в то же время, диапазон сфер, в которых сахалинские предприятия готовы сотрудничать в реализации продукции на экспорт в Швейцарию, достаточно широк: морепродукты, биологически активные добавки, кондитерские изделия, напитки, туристические услуги, сувенирная продукция.

– Мы готовы предоставить коммерческие предложения, презентационные материалы компаний на английском языке, ссылки на англоязычные версии сайтов для того, чтобы совместно оценить возможность осуществления экспорта в Швейцарию и распространить информацию о наших компаниях, используя возможности Торгового представительства, – рассказала руководитель ЦПЭ Дина Романова.

По итогам совещания стороны продолжат обмен информацией и поиск возможностей сотрудничества. А Центр поддержки экспорта Сахалинской области приглашает к сотрудничеству местных товаропроизводителей, заинтересованных в экспорте на рынок Швейцарии. Для получения информации можно обратиться по телефону 8 800 222 0123 (доб.3), электронной почте export65@sakhalin.gov.ru, либо по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6.