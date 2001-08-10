На Сахалине будут производить модули для жилищного строительства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПИК и правительство Сахалинской области подписали соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по производству модульных домокомплектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Реализация первой очереди проекта планируется в 2023 году. Завод начнет выпускать модули для многоэтажного жилого строительства на Сахалине. В 2025 году планируется запуск производства модулей для всего Дальневосточного федерального округа и экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Планируемая производственная мощность завода может составить до 340 тысяч квадратных метров жилья ежегодно.
– Индустриальное производство позволит обеспечить высокий темп строительства и обеспечить сахалинцев и курильчан комфортным и качественным жильем. Расположение завода в 16 километрах от порта Корсаков – стратегически важное, завод сможет работать как на нужды Сахалина, так и на экспорт домокомплектов за пределы области. Масштабные стройки на территории области должны решать не только жилищную проблему, но и проблему занятости населения, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
– Перед нами стоит задача по возведению сотен тысяч квадратных метров качественного жилья на Дальнем Востоке, – в свою очередь, сказал Алексей Алмазов, вице-президент по региональному девелопменту ПИК. – Новое уникальное технологичное производство ускорит достижение целевых показателей программы «Жилье и городская среда» и позволит создать более 2 тысяч рабочих мест в Южно-Сахалинске. Первый в регионе завод по производству модульных домокомплектов будет работать не только в рамках проектов ПИК, но поможет обеспечить жильем и социальной инфраструктурой жителей удаленных территорий. Мы планируем использовать льготы режима «Свободный порт Владивосток» при реализации проекта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
11:34 Сегодня Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
08:41 Сегодня Жительница Курил начала платить алименты только после того, как её наказали обязательными работами
11:25 Сегодня В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря
09:30 Сегодня Ок, Сахалин: почему Курильские острова так называются
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:39 10 Декабря На Сахалине вертолет будет искать пропавших в море рыбаков
16:40 9 Декабря В Луговом на тропе здоровья устанавливают уличное освещение
17:11 9 Декабря Старшему поколению южносахалинцев напоминают о возможности пройти углубленное обследование
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 15:12 Сегодня В сахалинском зоопарке появились дикобразы
- 13:13 Вчера На Сахалине начали тренироваться гранатометчики
- 10:11 10 Декабря Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 9 Декабря 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?