На Сахалине будут производить модули для жилищного строительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПИК и правительство Сахалинской области подписали соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по производству модульных домокомплектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Реализация первой очереди проекта планируется в 2023 году. Завод начнет выпускать модули для многоэтажного жилого строительства на Сахалине. В 2025 году планируется запуск производства модулей для всего Дальневосточного федерального округа и экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Планируемая производственная мощность завода может составить до 340 тысяч квадратных метров жилья ежегодно.

– Индустриальное производство позволит обеспечить высокий темп строительства и обеспечить сахалинцев и курильчан комфортным и качественным жильем. Расположение завода в 16 километрах от порта Корсаков – стратегически важное, завод сможет работать как на нужды Сахалина, так и на экспорт домокомплектов за пределы области. Масштабные стройки на территории области должны решать не только жилищную проблему, но и проблему занятости населения, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Перед нами стоит задача по возведению сотен тысяч квадратных метров качественного жилья на Дальнем Востоке, – в свою очередь, сказал Алексей Алмазов, вице-президент по региональному девелопменту ПИК. – Новое уникальное технологичное производство ускорит достижение целевых показателей программы «Жилье и городская среда» и позволит создать более 2 тысяч рабочих мест в Южно-Сахалинске. Первый в регионе завод по производству модульных домокомплектов будет работать не только в рамках проектов ПИК, но поможет обеспечить жильем и социальной инфраструктурой жителей удаленных территорий. Мы планируем использовать льготы режима «Свободный порт Владивосток» при реализации проекта.