Сахалинская область получила высокую оценку в Национальном рейтинге прозрачности закупок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такого результата удалось достичь в том числе благодаря постоянному совершенствованию закупочных процессов и поддержке малого бизнеса в регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
– Рейтинг характеризуют несколько показателей. Важна доля закупочных процедур, проведенных в условиях высокой конкуренции, количество контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства. Также на результат влияют автоматизация процессов и доля электронных процедур, эффективность планирования закупок и экономия бюджетных средств. По указанным показателям Сахалинская область достигла хороших результатов, что свидетельствует о высокой экономической эффективности закупочной деятельности региональных заказчиков, открытости и прозрачности закупок для обеспечения нужд региона, – отметил министр экономического развития области Алексей Успенский.
Заявка на участие в рейтинге подается ежегодно региональным министерством экономического развития. При этом оценку «Высокая прозрачность» область получает уже не первый раз.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» стартовал в 2006 году. Сегодня это независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Цель – получение полноценной картины состояния экономики. На протяжении многих лет проект является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками, масштаба и степени проникновения коррупции на российском рынке закупок, повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности.
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