Газпромбанк и правительство Сахалина сформировали «дорожную карту» по реализации проектов до 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Газпромбанк совместно с Правительством Сахалинской области сформировали проект “Дорожной карты” по реализации проектов на период до 2025 года. Об этом рассказал первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов в ходе совещания по вопросам газификации Сахалинской области и развития нефтегазовых проектов в регионе. Мероприятие прошло во главе с заместителем председателя Правительства РФ Александра Новака на Сахалине.

В ходе совещания Панов также рассказал об участии Газпромбанка в программе газификации, в частности о новом продукте банка - “газовой ипотеке”, которая поможет приобрести оборудование для газификации домовладений.

Первый вице-президент Газпромбанка отметил, что Сахалинская область - один из приоритетных регионов деятельности банка. «Важной государственной задачей сейчас является социальная газификация Сахалина, и Газпромбанк готов предоставить инструменты для ее успешной реализации. При поддержке руководства региона мы уже ведем активную работу над проектами, направленными на развитие экономики, социальной инфраструктуры, а также снижение углеродного следа. Портфель инвестиционных проектов в Сахалинской области, реализуемых Газпромбанком, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, составляет порядка 6 млрд рублей», – заключил Роман Панов.