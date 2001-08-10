В Южно-Сахалинске утвердили бюджет на будущий год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Депутаты Городской Думы на внеочередном заседании единогласно утвердили главный финансовый документ городского округа - бюджет Южно-Сахалинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Традиционно этому событию предшествовала серия публичных встреч, на которых проект бюджета представили депутатам, общественникам, горожанам. Участники слушаний могли задать вопросы и высказать собственные предложения. Все они были запротоколированы и приняты в работу. Особую значимость конструктивной работы с народными избранниками подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города поблагодарил депутатов и председателя Городской Думы Сергея Дмитриева за плодотворную работу.

– Во время комитетов и на заседаниях обсуждаются важные, насущные для каждого жителя нашего города вопросы. Значимые инициативы были выдвинуты и в ходе работы над проектом бюджета, – отметил Сергей Надсадин. – Скоординированная работа законодательной власти и администрации города способствует решению важных социально-экономических задач.

Одним из первых вопросов заседания стало подведение итогов социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев. Как отметил директор департамента экономического развития Павел Павленко, его можно охарактеризовать как устойчивое. Наблюдается рост объема производства в пищевой промышленности, энергетике, производстве строительных материалов, отмечено увеличение объема производства в сельскохозяйственном секторе. Неплохая динамика отмечена в сфере строительства жилья. Ряд важных мероприятий реализован и запланирован на ближайшие годы в сфере социальной защиты, образования, развития транспортной инфраструктуры.

В своем обращении к участникам заседания первый вице-мэр Андрей Ковальчук подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджет городского округа сохраняет свою социальную ориентированность. Детально о параметрах бюджета рассказала директор департамента финансов Юлия Квасникова. Общий объем его расходной части утвержден в сумме 24 млрд 590 млн руб. Половина этого объема (12 млрд 212 млн) будет направленна на сферу образования, культуры, туризма, социальной политики. Это значит, что вопросы поддержки семей с детьми, граждан с ограниченными возможностями здоровья, финансирования строительства школ и детских садов, спортивных объектов, благоустройства общественных пространств остаются в числе приоритетов. Значительный объем (8 млрд 698 млн руб) предусмотрен на производственную сферу – это дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, развитие транспорта и градостроительная деятельность. Все это также способствует развитию повышению комфортности городской среды.

Ряд предложений от депутатов Городской Думы поступил во время сегодняшнего заседания. Так, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Николай Артёменко озвучил идеи о появлении нового общественного пространства в районе пересечения улиц Горького и Пограничной. В районе, где ведется жилищное строительство, еще один сквер будет очень востребован. Эта инициатива в ближайшее время будет рассмотрена администрацией города. Еще одно важное предложение по строительству детских функциональных пространств поступило от Ивана Бутакова. Слова признательности за продуктивное сотрудничество команде муниципалитета выразила Елена Столярова. Она отметила, что при активном содействии администрации в городе успешно реализуется муниципальная программа по укреплению общественного здоровья. На общероссийском уровне она признана одной из лучших в стране.

Принятие бюджета депутаты поддержали единогласно.