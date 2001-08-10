Сахалинцев приглашают на онлайн-форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоговый онлайн-форум PROДФО 2021 8 декабря состоится в Москве. Южно-Сахалинск в качестве эксперта на мероприятии представит директор департамента экономического развития Павленко Павел, рассказалои ТИА острова в администрации Южно-Сахалинска.

Тема обсуждения: "Социальные приоритеты развития Дальнего Востока: какая социальная инфраструктура нужна для развития регионов ДФО". Эксперты поговорят о реализации программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", проектов, направленных на улучшение городских пространств, о культуре и спорте, а также влиянии пандемии коронавирусной инфекции на сферы образования и здравоохранения региона.

Присоединиться к дискуссии можно 8 декабря в 13.00 по московскому времени. Ссылка на прямой эфир: https://synergy.online/broadcast/itogovyy-onlayn-forum-prodfo-2021.