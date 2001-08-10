Предпринимателям Южно-Сахалинска одобрены субсидии на сумму свыше 14 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра подведены итоги очередных конкурсных отборов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска. За последние два месяца финансовая поддержка на сумму свыше 14,2 млн. рублей по четырем направлениям одобрена 18 предпринимателям.

В рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" частично возмещены затраты субъектов малого и среднего бизнеса на осуществление деятельности социально ориентированных объектов потребительского рынка (социальные магазины, аптека, парикмахерская) (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2919/22226, http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2919/22227), предпринимателей сферы услуг дошкольного и дополнительного образования детей (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2919/22224). Победителем ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска "Я - предприниматель" на соискание муниципального гранта в форме субсидии в размере 300 тыс. рублей в 2021 году признан проект "Цифровые технологии для бизнеса", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Финансовая поддержка бизнесу предоставляется для достижения результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Претендовать на получение субсидий вправе предприниматели города, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru), не имеющие задолженности по уплате налогов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. При рассмотрении документов преимущество предоставляется заявителям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, образования и сферы бытовых услуг, имеющим положительную динамику объемов выручки и среднесписочной численности работников.

По словам директора Департамента экономического развития Павла Павленко, оказание адресной поддержки является одним из эффективных механизмов стимулирования экономической активности субъектов малого и среднего бизнеса, способствует развитию конкуренции, и стало возможным благодаря финансовой помощи из регионального бюджета.

С начала текущего года решения о предоставлении адресной финансовой поддержки в виде 73 субсидий по 12 направлениям приняты в отношении 70 хозяйствующих субъектов на общую сумму более 21 млн рублей, в том числе 11,7 млн рублей за счет средств финансовой помощи из бюджета Сахалинской области.

В настоящее время продолжается прием документов предпринимателей города и самозанятых южносахалинцев на участие в следующих отборах:

- возмещение части затрат на приобретение, доставку и установку зарядных устройств для электромобилей (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/22128)

- предоставление имущественной поддержки (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/ 2918/22148).