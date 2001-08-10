ВТБ в 2022 году запустит ESG-сбережения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках ESG-платформы ВТБ разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 году впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе первого Конгресса ответственного бизнеса "ESG-(P) Эволюция".
Накопительный счет позволит клиентам ставить ESG-ориентированные цели для накопления и настраивать автопополнение, часть накоплений и дохода перечислять в один из фондов защиты природы. Таким образом, держатели счета смогут как самостоятельно копить средства на экологические и социальные цели, так и поддерживать за счет части процентного дохода по накопительному счету ESG-инициативы организации-партнера ВТБ.
Уже сегодня клиентам ВТБ доступны для открытия обезличенные металлические счета, снижающие нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения добычи драгоценных металлов в физическом выражении. Только за первый месяц с момента запуска продажи нового продукта в ВТБ Онлайн такие счета открыли более 8 тыс. клиентов.
ВТБ Капитал Инвестиции первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, в том числе БПИФ "ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов", который инвестирует в акции российских компаний с учетом ESG-факторов. При управлении активами инвестиционная команда руководствуется принципами ESG и ориентируется не только на финансовые аспекты, но и на факторы, связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления. Сегодня на активы под их управлением приходится 1,4 млрд рублей.
В июне этого года ВТБ Капитал Инвестиции запустили стратегию ответственного инвестирования в роботе-советнике в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции, которая дает возможность вложиться в акции иностранных компаний с высоким ESG-рейтингом.
- Все больше наших клиентов готовы использовать продукты и сервисы, которые позволяют заботиться об окружающей среде. Практика отчислений в фонды защиты природы уже стала привычной для клиентов Группы ВТБ, которые помогают высаживать сотни тысяч деревьев и очищать от загрязнения сотни километров российских рек и озер. Программа удачно себя зарекомендовала, и в следующем году мы хотим расширить ее на сберегательные продукты. Это будет общая ответственность – и клиентов и бизнеса – перед нашей природой. С учетом того, что сберегательными продуктами пользуются миллионы человек, можно говорить о значительном потенциале нашего нового предложения, – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Справка
Конгресс ESG-(Р)ЭВОЛЮЦИЯ. Диалог бизнеса и государства» проходит 14 октября 2021 года в Москве в очном и онлайн форматах. Банк ВТБ выступает генеральным партнёром мероприятия. Конгресс состоит из трёх пленарных и семи тематических сессий, посвящённых вопросам устойчивого развития, экологического и социального благополучия, и корпоративного управления. В очной работе Конгресса в качестве делегатов принимают участие более 500 руководителей российских компаний, представленных в рейтинге РБК-500. Трансляции пленарных сессий проходят в прямом эфире телеканала РБК, а также на главной странице информационного портала rbc.ru. Тематические сессии конгресса транслируются на официальный сайт конгресса esg.rbc.ru, а также на YouTube канал РБК.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня "Сахалинэнерго" приглашает на работу бывших островитян, желающих вернуться на родину
09:45 Сегодня Сахалинцам расскажут, как страусы зимуют в Южно-Сахалинске
10:11 Сегодня Южносахалинцев призывают принять участие во Всероссийской переписи населения
11:38 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжают работать мобильные пункты вакцинации
14:49 8 Октября Сахалинец украл и выкинул доллары, не зная, что с ними делать
09:56 8 Октября В Южно-Сахалинске установили личность водителя сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП
12:22 8 Октября В Южно-Сахалинске обсудили, как продлить активное долголетие горожан
18:58 8 Октября На Сахалине увеличат число вакцинированных на предприятиях до 80%
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
14:55 24 Сентября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:34 Вчера На "Горном воздухе" завершился второй этап пересадки лилии Глена
- 16:38 13 Октября Сахалинский онкодиспансер получил автомобиль "Соболь"
- 11:45 13 Октября Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
- 10:49 13 Октября Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?