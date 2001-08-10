В Углегорском районе Сахалина построят ветропарк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Восточная горнорудная компания (ВГК), единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), и Правительство Сахалинской области на полях Восточного экономического форума пописали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве при строительстве в Углегорском районе Сахалинской области ветропарка проектной мощностью 67,2 МВт. Подписантами выступили генеральный директор ВГК Максим Куземченко, генеральный директор КРДВ Игорь Носов, а также председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Соглашение подразумевает всестороннюю государственную поддержку и содействие со стороны институтов развития в реализации амбициозного инвестпроекта Восточной горнорудной компании на территории основного для бизнеса региона.
«Углегорский ветропарк является одним из ключевых элементов принятой нами стратегии перспективного ответственного развития, – заявил генеральный директор ВГК Максим Куземченко. – Энергия возобновляемых источников будет питать строящийся транспортный угольный конвейер и переводимый на электротягу парк самосвалов. В комплексе эти проекты сформируют анонсированный ранее «Зеленый угольный кластер».
Сегодня в островном регионе электроэнергия вырабатывается в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Это оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, здоровье населения. Власти области поставили перед собой задачу – к 2025 году островной регион должен стать углеродно-нейтральным. Одна из основных мер – увеличение доли электроэнергии, которая вырабатывается за счет возобновляемых источников, например, с помощью силы ветра.
«Именно поэтому мы поддерживаем проекты по внедрению на островах экологически чистой генерации», — добавил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
«Поддержка инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики на территории Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетных направлений деятельности КРДВ. Сахалинская область – островной регион, и характеризуется наличием высокого ветропотенциала, рациональное использование которого позволит достичь амбициозных целей по углеводородной нейтральности. Инвестиционный проект Восточной горнорудной компании по созданию ветропарка станет крупнейшим в сфере ветроэнергетики на территории всего Дальнего Востока, и войдет в число драйверов развития этой высокотехнологичной отрасли на территории всего ДФО. Реализация таких крупных проектов «зелёной» энергетики позволит существенно повысить долю ВИЭ в энергетическом балансе и обеспечит условия для энергетического перехода экономики Дальнего Востока», – заявил генеральный директор КРДВ Игорь Носов.
Планируется, что Углегорский ветропарк будет самым мощным на Дальнем Востоке. В его состав войдут 16 ветротурбин, расположенных на участках со сложным рельефом и высоким ветропотенциалом. К текущему моменту определены две потенциальные площадки для установки ветротурбин. Для того, чтобы подтвердить потенциал районов будет проведен специальный ветромониторинг.
Приступить к реализации проекта ВГК планирует в 2022 году, а до конца 2024 года — запустить эксплуатацию. Инвестиции в проект составят порядка 8,5 млрд рублей. Предполагается, что Углегорская ветроэлектростанция дополнительно создаст на территории региона десятки высококвалифицированных рабочих мест.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня 2 сентября в Южно-Сахалинске можно будет купить килограмм свежей горбуши за 90 рублей
09:26 Сегодня Сахалинец, не справившись с управлением автомобилем, врезался в бетонное ограждение
10:38 Сегодня В августе на Сахалине 425 раз исследовали качество воды
11:02 Сегодня Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:56 26 Августа Полицейские задержали браконьера с пятью килограммами красной икры
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 11:02 Сегодня Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
- 15:08 Вчера Фасады гаражей в Южно-Сахалинске украсят изображения птиц
- 11:15 31 Августа В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников
- 09:59 31 Августа В Невельском историко-краеведческом музее появились 3D модели маяков района
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?