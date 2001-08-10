В Углегорском районе Сахалина построят ветропарк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восточная горнорудная компания (ВГК), единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), и Правительство Сахалинской области на полях Восточного экономического форума пописали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве при строительстве в Углегорском районе Сахалинской области ветропарка проектной мощностью 67,2 МВт. Подписантами выступили генеральный директор ВГК Максим Куземченко, генеральный директор КРДВ Игорь Носов, а также председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Соглашение подразумевает всестороннюю государственную поддержку и содействие со стороны институтов развития в реализации амбициозного инвестпроекта Восточной горнорудной компании на территории основного для бизнеса региона.

«Углегорский ветропарк является одним из ключевых элементов принятой нами стратегии перспективного ответственного развития, – заявил генеральный директор ВГК Максим Куземченко. – Энергия возобновляемых источников будет питать строящийся транспортный угольный конвейер и переводимый на электротягу парк самосвалов. В комплексе эти проекты сформируют анонсированный ранее «Зеленый угольный кластер».

Сегодня в островном регионе электроэнергия вырабатывается в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Это оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды, здоровье населения. Власти области поставили перед собой задачу – к 2025 году островной регион должен стать углеродно-нейтральным. Одна из основных мер – увеличение доли электроэнергии, которая вырабатывается за счет возобновляемых источников, например, с помощью силы ветра.

«Именно поэтому мы поддерживаем проекты по внедрению на островах экологически чистой генерации», — добавил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

«Поддержка инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики на территории Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетных направлений деятельности КРДВ. Сахалинская область – островной регион, и характеризуется наличием высокого ветропотенциала, рациональное использование которого позволит достичь амбициозных целей по углеводородной нейтральности. Инвестиционный проект Восточной горнорудной компании по созданию ветропарка станет крупнейшим в сфере ветроэнергетики на территории всего Дальнего Востока, и войдет в число драйверов развития этой высокотехнологичной отрасли на территории всего ДФО. Реализация таких крупных проектов «зелёной» энергетики позволит существенно повысить долю ВИЭ в энергетическом балансе и обеспечит условия для энергетического перехода экономики Дальнего Востока», – заявил генеральный директор КРДВ Игорь Носов.

Планируется, что Углегорский ветропарк будет самым мощным на Дальнем Востоке. В его состав войдут 16 ветротурбин, расположенных на участках со сложным рельефом и высоким ветропотенциалом. К текущему моменту определены две потенциальные площадки для установки ветротурбин. Для того, чтобы подтвердить потенциал районов будет проведен специальный ветромониторинг.

Приступить к реализации проекта ВГК планирует в 2022 году, а до конца 2024 года — запустить эксплуатацию. Инвестиции в проект составят порядка 8,5 млрд рублей. Предполагается, что Углегорская ветроэлектростанция дополнительно создаст на территории региона десятки высококвалифицированных рабочих мест.