Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучшие ИИ для торговли на бирже и инвестиций

ИИ помогает разбирать отчёты компаний, искать торговые сигналы и проверять стратегии. Но универсального сервиса, который стабильно зарабатывает вместо человека, нет. Лучший ИИ для трейдинга стоит выбирать под задачу: анализ графиков, поиск сделок или изучение бизнеса перед покупкой акций.

Какие инструменты стоит попробовать

TrendSpider – для графиков и проверки стратегий

TrendSpider объединяет рыночные данные, анализ графиков и инструменты проверки торговых идей. В его лаборатории можно создавать модели машинного обучения без программирования: задавать условия, обучать модель и проверять результат на исторических данных.

Это вариант для тех, кому нужен ИИ для технического анализа. Например, трейдер может проверить гипотезу о росте цены после определённого сочетания сигналов. Однако удачный результат на прошлых котировках ещё не означает, что стратегия заработает завтра.

Trade Ideas Holly – для поиска торговых сигналов

Holly анализирует рынок акций и предлагает торговые идеи: инструмент, цену входа и уровень ограничения убытка. Каждую ночь система заново тестирует стратегии, чтобы отобрать варианты для следующей сессии.

Сигналы Holly входят в платный тариф TI Premium. Бесплатный аккаунт Trade Ideas не заменяет этот доступ: в базовой веб-панели данные задерживаются на 15 минут. Проверять идеи можно в режиме имитации сделок, не рискуя реальными деньгами.

Claude – для изучения отчётности

Claude полезен как ИИ для инвестиций, когда нужно разобраться в документах компании. Он помогает выделять показатели, сравнивать финансовые отчёты и находить риски в тексте. Это помощник аналитика, а не источник гарантированно верных прогнозов.

Пример запроса: "Сравни выручку и долг за два года. Укажи страницы отчёта, откуда взял цифры. Если данных нет, так и напиши". Такой подход даёт больше пользы, чем вопрос "Какая акция вырастет?".

Для работы с текстами можно рассмотреть и агрегатор Speshu.AI с разными моделями ИИ: сервис предлагает доступ к Claude, ChatGPT и Gemini. Сравнивать ответы удобно на одном фрагменте отчётности. Совпадение выводов, впрочем, не заменяет проверку первоисточника.

Как использовать ИИ в трейдинге без лишнего риска

Начните с небольшой задачи, результат которой легко проверить:

Попросите объяснить показатель или составить список рисков компании.

Передайте актуальные данные и потребуйте указать источники цифр.

Проверьте стратегию на периоде, который модель не использовала при обучении.

Учтите комиссии и разницу между ожидаемой и фактической ценой сделки.

Испытайте торговые сигналы на учебном счёте.

Если ищете ИИ для трейдинга бесплатно, сначала уточните ограничения: задержку котировок, доступ к файлам и лимит запросов. Бесплатный чат не равен полноценной торговой системе.

FINRA, SEC и NASAA предупреждают о мошенниках, которые прикрывают обещания высокой доходности технологиями ИИ. Нейросеть может ускорить анализ рынка, но ответственность за сделку и возможные убытки остаётся у инвестора.