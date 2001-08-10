Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порция должна помещаться в стакан, крышка — плотно сидеть на бортике, а гостю должно быть удобно нести горячий кофе в руке. Выпишите из меню объемы порций и отметьте, какие напитки подаете горячими. При подборе упаковки на сайте поставщика проверьте, есть ли в каталоге стаканы нужных объемов и крышки к ним.

Когда достаточно одного слоя

Для айс-латте и других холодных напитков подходят однослойные бумажные стаканы. Их можно использовать и для горячего кофе, если модель рассчитана на такую подачу. Внутреннее покрытие защищает картон от намокания, а нагрев стенки лучше проверить на образце. Налейте кофе при обычной температуре подачи и возьмите стакан за середину. Если стенка слишком горячая, добавьте съемную манжету из гофрокартона или попробуйте стакан с двойной стенкой. Манжета должна плотно сидеть на стакане, чтобы не соскальзывать.

Когда нужна двойная стенка

У двухслойного стакана есть наружная стенка и воздушная прослойка. Воздух замедляет передачу тепла, поэтому наружная поверхность нагревается меньше. Двойная стенка пригодится, если гость берет горячий американо в дорогу и долго несет его в руке. Перед заказом узнайте, какие объемы есть у двухслойных моделей и какой диаметр горлышка у каждого стакана. Два стакана одного объема могут отличаться по форме, поэтому крышку подбирают по размеру и посадке на бортик.

Если дополнительная теплоизоляция нужна лишь для части меню, сравните стоимость двух комплектов. Посчитайте цену однослойного стакана с манжетой и двухслойного без нее. Учтите, что для манжет нужно место у стойки и время на сборку комплекта при выдаче.

Как проверить комплект перед закупкой

Оцените, легко ли бариста брать из стопки по одному стакану. Затем налейте напиток по рецептуре. Для капучино учтите объем пены и оставьте зазор под крышкой. Закройте стакан, проведите пальцем вдоль края и проверьте, защелкнулась ли крышка по всей окружности. Слегка наклоните стакан, держа питьевое отверстие сверху, и посмотрите, не проступает ли жидкость у бортика. Если кофе берут в машину, проверьте посадку в подстаканнике. Стакан должен входить свободно и устойчиво стоять.

Доставка напитков и хранение стаканов

При доставке нескольких напитков проверьте посадку стаканов в картонном держателе. Если выдаете манжету с горячим кофе, проверьте, как стакан с манжетой входит в ячейку. Поднимите держатель за основание. Стаканы должны стоять ровно, с зазором между крышками.

Пустые стаканы перевозят в гофрокоробах. Если коробки ставят друг на друга, уточните допустимую нагрузку на нижний ярус. Подбирайте размер короба по габаритам стопок в рукавах. При приемке проверьте, целы ли рукава и не смяты ли бортики стаканов. Даже небольшая вмятина может помешать крышке плотно сесть.