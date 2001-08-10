Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Замена штатных динамиков может обернуться неожиданными расходами: потребуется подготовить двери, подобрать усилитель и разобраться с проводкой. Поэтому магазин автозвука стоит оценивать не только по ценам. Важны грамотный подбор, понятные условия покупки и возможность заказать монтажные компоненты вместе с оборудованием.

Кратко. В обзор вошли R2V, Audiomaster, «Автозвук-СПб», i-Car, TopCarAudio, DEEP BASS и «Техно-молл». R2V первый по выбору заказчика. Остальные магазины отличаются работой со штатной электроникой, SQ-оборудованием, басовыми системами и установкой. Их удобнее сравнивать под конкретную задачу.

Как выбирали участников обзора

В подборке — магазины с онлайн-заказом автомобильной акустики, сабвуферов и усилителей. Сравнивались ассортимент, технические материалы, консультации, условия доставки и возможности монтажа. Контрольных закупок и независимых измерений не проводилось. Поэтому места в списке не заменяют личную проверку цены, наличия и гарантийных условий. Для одного покупателя важна готовая мультимедиа, для другого — редкий SQ-компонент или надёжная силовая проводка.

Обзор магазинов: чем отличается каждый участник

1. R2V — подбор компонентов как единой системы

R2V специализируется на автомобильном звуке и оборудовании, необходимом для его установки. В каталоге представлены компонентные и коаксиальные динамики, эстрадная акустика, сабвуферы, моноблоки, многоканальные усилители, DSP-процессоры и головные устройства. Есть кабели, питание, шумоизоляция и короба. Это позволяет собрать систему целиком и не обнаружить отсутствие предохранителя или разъёма уже во время монтажа.

Команда магазина помогает согласовать оборудование с конкретным автомобилем, бюджетом и предпочтениями по звучанию. Для повседневного прослушивания подбирают фронт и сабвуфер; для SQ — динамики и процессор, для SPL — усиление, питание и корпус. В каталоге встречаются Deaf Bonce, Pride, Kicx, Dynamic State и другие марки. Наличие нужной модификации следует уточнять перед заказом.

R2V также занимается установкой и настройкой аудиооборудования, а специалисты команды участвуют в соревнованиях по автозвуку. Опыт установок помогает учесть расположение компонентов, проводку и штатную электронику. Покупку можно оформить онлайн, предусмотрена отправка по России; стоимость и условия зависят от заказа. Магазин особенно подходит тем, кто хочет заранее получить согласованный список компонентов и избежать лишних покупок.

2. Audiomaster — магазин при установочной мастерской

Audiomaster из Казани продаёт акустику, сабвуферы, усилители, DSP, питание, короба и шумоизоляцию. На сайте есть примеры выполненных инсталляций. Это полезно тем, кто планирует не просто заменить динамик, а согласовать покупку с будущим монтажом. Магазин описывает варианты оплаты и доставки. Перед отправкой стоит уточнить, какие переходники и кабели нужны для конкретного автомобиля: часть расходов скрыта не в технике, а в установочных мелочах.

3. Автозвук-СПб — обновление штатной системы

«Автозвук-СПб» предлагает динамики, усилители, сабвуферы, магнитолы, процессоры и материалы для шумоизоляции. На сайте показаны реальные проекты — от подготовки дверей до комплексного обновления штатного звука. Магазин сообщает о доставке по России и консультациях. Он интересен покупателям, которые хотят заменить акустику и одновременно снизить вибрации салона. До оплаты стоит согласовать монтажную глубину, проставочные кольца и интерфейсы подключения.

4. i-Car — совместимость с мультимедиа автомобиля

i-Car совмещает продажу акустики, сабвуферов и усилителей с большим выбором головных устройств, камер, мониторов и готовых комплектов. На сайте предусмотрен подбор по автомобилю, есть установочный центр «Фабрика Звука». Магазин особенно интересен при замене магнитолы или улучшении звука с сохранением штатных функций. Перед покупкой важно проверить поддержку кнопок руля, камеры и заводских разъёмов. Условия доставки и получения описаны отдельно.

5. TopCarAudio — подбор определённых SQ-моделей

TopCarAudio специализируется на Hertz, JL Audio, BLAM, Mosconi, Ground Zero и ESB. Каталог включает динамики, сабвуферы, усилители и процессоры, часть позиций поставляется под заказ. Магазин уточняет цену и срок для каждого изделия; отправка по России предусмотрена. Такой формат подойдёт человеку, который ищет конкретную модель для SQ-системы и готов согласовать условия индивидуально. Важно заранее подтвердить модификацию, комплектацию и порядок гарантии.

6. DEEP BASS — внимание к сабвуферному звену

DEEP BASS из Дмитрова продаёт сабвуферы, усилители, динамики, головные устройства и монтажные аксессуары. На сайте есть материалы о выборе питания, проводки и конфигурации автозвука; опубликованы условия доставки по России. Магазин подойдёт для самостоятельного построения басовой системы. Вместе с динамиком разумно выбирать сечение силового кабеля, защиту цепи и допустимую нагрузку усилителя — ошибка в этих деталях способна перечеркнуть хорошую покупку.

7. Техно-молл — автомобильный звук и Hi-Fi

«Техно-молл» работает с автомобильной и домашней аудиотехникой. В каталоге представлены динамики, сабвуферы, усилители, процессоры и аксессуары; среди марок — Eton, Focal, Helix, Audison и другие. Есть обзоры и рекомендации, опубликованы разделы оплаты и доставки по России. Магазин заслуживает внимания при подборе фронтальной акустики и DSP для качественного звучания. При этом даже дорогие компоненты требуют жёсткого крепления и правильной настройки.

На что смотреть кроме ассортимента

Большой каталог не гарантирует удачный выбор. Проверьте, можно ли одновременно заказать акустику, подходящий усилитель, кабель, предохранитель и монтажные принадлежности. Иначе недостающая мелочь может остановить установку.

Хорошая консультация начинается с марки автомобиля, конфигурации штатной системы и бюджета. Для сабвуфера важно согласовать катушки и нагрузку, для фронтальной акустики — посадочные размеры и размещение твитеров. До оплаты уточните гарантию, условия возврата, транспортную упаковку и возможность осмотра товара при получении. Полезнее содержательные отзывы, а не только оценки.

Как выбирать акустику для качественного звука

Коаксиальные динамики удобны при простой замене штатной акустики: несколько излучателей размещены в одном корпусе. Компонентная система разделяет мидбас и твитер, оставляя больше свободы в построении сцены. Например, компонентная акустика подходит для фронта с отдельной установкой высокочастотных динамиков.

Перед заказом проверьте монтажную глубину, импеданс, чувствительность и RMS-мощность. Пиковые ватты на упаковке не заменяют этих данных. Подготовка дверей, крепление динамиков и корректная полярность зачастую важнее разницы между близкими по цене комплектами.

Сабвуфер и усилитель: как избежать несовместимости

Активный сабвуфер уже оснащён усилителем, пассивному потребуется отдельный. Среди распространённых вариантов — сабвуферы разных размеров, но размер сам по себе не определяет глубину и качество баса. Важны параметры динамика, объём корпуса и настройки.

Усилитель подбирают по RMS-мощности при фактическом импедансе. У двухкатушечного сабвуфера соединение катушек меняет нагрузку; ниже разрешённой подключать нельзя. Не забудьте о сечении силового кабеля, предохранителе и надёжном заземлении. Настройка LPF и Gain производится уже в согласованной системе.

Из чего складывается бюджет аудиосистемы

К стоимости динамиков прибавляются крепёж, переходные кольца и монтаж. Для усилителя нужны силовая и сигнальная проводка, а сабвуферу потребуется корпус или готовое оформление. DSP и шумоизоляция расширяют возможности системы, но увеличивают смету.

Сначала определите, что не устраивает в штатном звуке: вокал, мидбас или низкие частоты. Затем составьте список совместимых компонентов и рассчитайте установку. Это полезнее, чем начинать с покупки самого мощного сабвуфера.

Какой интернет-магазин автозвука выбрать

Audiomaster и «Автозвук-СПб» интересны сочетанием каталога с установочными проектами; i-Car — интеграцией со штатной мультимедиа. TopCarAudio стоит рассматривать для поиска отдельных SQ-компонентов, DEEP BASS — для басового звена, «Техно-молл» — для сравнения автомобильной акустики и Hi-Fi-решений.