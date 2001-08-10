Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отводы с СЭП обладают выдающейся коррозионной стойкостью и идеальной гладкостью внутренней поверхности, что делает их незаменимыми в агрессивных средах нефтегазовой и химической промышленности. Однако силикатная эмаль, несмотря на высокую твердость, остается стекловидным материалом, чувствительным к ударным нагрузкам и локальным перегревам. Именно поэтому нарушения правил транспортировки, хранения и монтажа часто приводят к появлению сколов и микротрещин, которые сводят на нет все преимущества покрытия.

Ошибки при хранении и транспортировке

Первая и самая частая ошибка — складирование изделий непосредственно на грунт или металлическое основание без амортизирующей прокладки. Удары «металл о металл» при разгрузке гарантированно создают микротрещины, которые не видны невооруженным глазом, но станут точкой начала коррозии. Как избежать: Хранить отводы необходимо на деревянных подкладках или резиновых матах, в крытых складах или под навесом. Для перемещения и погрузки следует использовать исключительно мягкие синтетические или нейлоновые стропы. Применение металлических цепей и крюков категорически запрещено. Торцы изделий должны быть закрыты пластиковыми заглушками для защиты фасок и приэмалевого слоя.

Ошибки при монтаже и сборке

На этапе сборки трубопровода монтажники часто пытаются подогнать несовпадающие оси труб с помощью металлических ломов или кувалд, нанося удары по корпусу отвода. Даже один сильный удар может привести к отслоению эмали. Еще одна критическая ошибка — проведение сварочных работ в непосредственной близости от эмалированного слоя без тепловой защиты. Локальный перегрев металла вызывает термическое расширение, которое разрывает стекловидное покрытие. Как избежать: Для центровки труб при сварке используйте деревянные или полимерные клинья. Если сварка ведется рядом с эмалевым покрытием, обязательно применяйте теплоотводящие экраны или обматывайте открытые участки эмали мокрой теплоизоляционной тканью, чтобы предотвратить перегрев. Также следите, чтобы внутрь отвода не падали металлические инструменты или электроды — удар о внутреннюю поверхность может пробить эмаль.

Финальный контроль

После завершения монтажных работ и до начала эксплуатации трубопровод необходимо в обязательном порядке проверить на целостность покрытия. Для этого используется высоковольтный электроискровой дефектоскоп (искромер). Этот прибор мгновенно выявит даже микроскопические сквозные повреждения эмали, которые можно оперативно заделать специальными ремонтными составами до подачи агрессивной среды.

Соблюдение этих простых, но строгих правил позволит в полной мере реализовать заложенный производителем ресурс и обеспечить безаварийную работу трубопровода на десятилетия.