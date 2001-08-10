Онлайн-игры в дороге и в публичных сетях: как защитить аккаунт и платежи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям островных регионов часто приходится проводить время в дороге: аэропорты, вокзалы, гостиницы, кафе. Многие в это время играют на смартфоне или проверяют личные аккаунты, подключаясь к публичному Wi-Fi. Но открытые сети — не лучшее место для входа в личные сервисы и тем более для платежей. Разбираемся, почему и как защитить себя.
Чем опасны открытые сети
В публичной сети данные могут передаваться без надёжного шифрования, а значит, их способен перехватить злоумышленник, подключённый к той же сети. Кроме того, мошенники создают поддельные точки доступа с названиями, похожими на настоящие, например «Airport_Free_WiFi». Подключившись к такой сети, человек сам отдаёт свои данные.
Правила подключения
Чтобы снизить риски, достаточно придерживаться нескольких правил:
уточнять название сети у сотрудников заведения;
отключить автоматическое подключение к открытым сетям;
не входить в банковские и платёжные сервисы через публичный Wi-Fi;
при необходимости использовать мобильный интернет вместо открытой сети;
следить, чтобы адрес сайта начинался с https.
Почему игровые аккаунты интересны мошенникам
Аккаунт в популярной игре — это не просто профиль. На нём хранятся внутриигровые предметы, валюта и привязанные способы оплаты. Поэтому злоумышленники охотятся и за игроками популярных проектов, например PUBG, рассылая ссылки на «бесплатную валюту», «технические проверки» и поддельные страницы входа. Любая такая ссылка — повод насторожиться.
Как защитить аккаунт
Базовые меры доступны каждому: уникальный сложный пароль для каждого сервиса, двухэтапная защита, отказ от сообщения кодов подтверждения кому бы то ни было. Помогает и менеджер паролей, который избавляет от необходимости запоминать десятки комбинаций.
Игры в дороге
Чтобы не зависеть от публичных сетей, крупные обновления лучше скачивать заранее дома. Берите с собой запас заряда и следите за расходом мобильного трафика. Если игра требует стабильного соединения, лучше дождаться более надёжной сети.
Платежи в игре
Любые платежи, включая пополнение игрового баланса, лучше совершать дома или через защищённое соединение, а сам сервис проверять заранее: условия, сроки зачисления, отзывы, наличие поддержки.
Образцы условий можно посмотреть, например, в разделе о пополнении PUBG Mobile, и сравнить их с другими предложениями.
Если аккаунт взломали
При подозрении на взлом нужно срочно сменить пароль, завершить сеансы на всех устройствах, написать в службу поддержки игры и проверить банковские операции. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шансы сохранить аккаунт и деньги.
Игры в дороге не должны обходиться дорого. Немного внимательности к сетям и платежам позволяет спокойно играть, где бы вы ни находились.
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