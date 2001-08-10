Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям островных регионов часто приходится проводить время в дороге: аэропорты, вокзалы, гостиницы, кафе. Многие в это время играют на смартфоне или проверяют личные аккаунты, подключаясь к публичному Wi-Fi. Но открытые сети — не лучшее место для входа в личные сервисы и тем более для платежей. Разбираемся, почему и как защитить себя.

Чем опасны открытые сети

В публичной сети данные могут передаваться без надёжного шифрования, а значит, их способен перехватить злоумышленник, подключённый к той же сети. Кроме того, мошенники создают поддельные точки доступа с названиями, похожими на настоящие, например «Airport_Free_WiFi». Подключившись к такой сети, человек сам отдаёт свои данные.

Правила подключения

Чтобы снизить риски, достаточно придерживаться нескольких правил:

уточнять название сети у сотрудников заведения;

отключить автоматическое подключение к открытым сетям;

не входить в банковские и платёжные сервисы через публичный Wi-Fi;

при необходимости использовать мобильный интернет вместо открытой сети;

следить, чтобы адрес сайта начинался с https.

Почему игровые аккаунты интересны мошенникам

Аккаунт в популярной игре — это не просто профиль. На нём хранятся внутриигровые предметы, валюта и привязанные способы оплаты. Поэтому злоумышленники охотятся и за игроками популярных проектов, например PUBG, рассылая ссылки на «бесплатную валюту», «технические проверки» и поддельные страницы входа. Любая такая ссылка — повод насторожиться.

Как защитить аккаунт

Базовые меры доступны каждому: уникальный сложный пароль для каждого сервиса, двухэтапная защита, отказ от сообщения кодов подтверждения кому бы то ни было. Помогает и менеджер паролей, который избавляет от необходимости запоминать десятки комбинаций.

Игры в дороге

Чтобы не зависеть от публичных сетей, крупные обновления лучше скачивать заранее дома. Берите с собой запас заряда и следите за расходом мобильного трафика. Если игра требует стабильного соединения, лучше дождаться более надёжной сети.

Платежи в игре

Любые платежи, включая пополнение игрового баланса, лучше совершать дома или через защищённое соединение, а сам сервис проверять заранее: условия, сроки зачисления, отзывы, наличие поддержки.

Образцы условий можно посмотреть, например, в разделе о пополнении PUBG Mobile, и сравнить их с другими предложениями.

Если аккаунт взломали

При подозрении на взлом нужно срочно сменить пароль, завершить сеансы на всех устройствах, написать в службу поддержки игры и проверить банковские операции. Чем быстрее вы отреагируете, тем выше шансы сохранить аккаунт и деньги.

Игры в дороге не должны обходиться дорого. Немного внимательности к сетям и платежам позволяет спокойно играть, где бы вы ни находились.