Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Введение

В расчёте морской перевозки из Шанхая экспедитор указывает дату выхода судна. Для поставщика решающей может стать более ранняя дата, когда терминал перестаёт принимать контейнеры на этот рейс. Свой срок могут иметь и транспортные документы. Если в переписке осталась только дата выхода, перевозку сложно согласовать со складом.

Запросите сроки из подтверждения бронирования

Попросите назвать терминал, дату и время приёма загруженного контейнера, а также сроки передачи сведений для перевозочных документов. Уточните часовой пояс, доступное окно ввоза и кто сообщает об изменении графика. Для разных отправок сроки могут отличаться. Внутри компании лучше вести одну таблицу со ссылкой на актуальное подтверждение, чтобы устаревший график не ушёл водителю.

Рассчитайте время от готовности фабрики

Запишите, когда товар закончат упаковывать и какие документы фабрика подготовит к этой дате. Затем добавьте подачу контейнера, погрузку и время на доставку к терминалу. Отдельно отметьте, где подтверждают готовность документов к экспорту. До договора об отправке спросите, кто согласует замену машины или новое окно загрузки, если фабрика задержит груз.

Сверьте сроки контейнера, документов и массы

Для морской перевозки загруженного контейнера перевозчику и терминалу передают подтверждённую массу брутто контейнера, VGM, по правилам SOLAS. Согласуйте, кто отвечает за её определение и передачу и к какому времени нужны данные. У подачи перевозочных инструкций и фактического приёма контейнера могут быть отдельные сроки. Отметьте фактическое подтверждение каждого этапа в графике.

Для сборной отправки спросите про склад

Если партия едет в составе сборного груза, ваш ближайший срок может определяться приёмкой на складе консолидации. Попросите назвать адрес склада, номер заявки и время закрытия приёма. В описании перевозок из Шанхая перечислены морской и другие варианты отправления. Даты к конкретной поставке следует сверять с подтверждением бронирования, поскольку расписание и условия терминала меняются.

Согласуйте действия при переносе рейса

Уточните, кто сообщает новый срок закрытия приёма, где до выхода будет храниться груз и какие издержки возникают в случае переноса. Если перенос влияет на внутреннюю доставку после прибытия, предупредите склад получателя. В графике оставьте первоначальную и обновлённую даты, чтобы видеть, на каком участке возникла задержка.

Источник. Порядок подтверждения массы контейнера разъясняет Международная морская организация.

Что внести в календарь

Запишите готовность склада, приёмку груза, передачу инструкций и VGM, выход судна и контакты ответственных. Отметьте ближайший срок, пропуск которого переносит отправку.