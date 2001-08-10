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Какая рекламная вывеска лучше привлекает клиентов – световая, несветовая или бегущая строка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представьте торговую улицу, на которой расположены несколько магазинов. У одного над входом обычная табличка, у второго яркие объемные буквы с подсветкой, а третий показывает акции на светодиодном экране. Какая вывеска привлечет больше внимания?
Однозначного ответа нет. Эффективность наружной рекламы зависит не только от яркости, но и от расположения, читаемости, дизайна и характера бизнеса. Разберемся, чем отличаются основные виды вывесок и в каких случаях каждый из них будет удачным решением.
Несветовые вывески – когда простота работает лучше
Несветовая вывеска представляет собой конструкцию без встроенной подсветки. Это могут быть плоские панели, объемные буквы, таблички или логотипы из пластика, металла и других материалов.
Главные преимущества:
- Относительно невысокая стоимость изготовления.
- Отсутствие расходов на электроэнергию.
- Простота обслуживания.
- Возможность использовать различные материалы и фактуры.
- Лаконичный внешний вид.
Такие конструкции подходят для офисов, небольших магазинов, салонов и организаций, работающих преимущественно днем.
Однако есть существенный недостаток: в темное время суток вывеска может стать практически незаметной без дополнительного освещения.
Если помещение расположено на оживленной улице и работает вечером, стоит рассмотреть другие варианты.
Световые вывески – заметность днем и вечером
Световые конструкции оснащаются внутренней или внешней подсветкой. Они хорошо выделяются на фасаде и помогают посетителям быстрее находить нужное заведение.
Чаще всего используются:
- Световые короба. Конструкции с подсвечиваемой лицевой поверхностью.
- Объемные буквы. Отдельные элементы с внутренней или контражурной подсветкой.
- Неоновые вывески. Надписи и изображения с характерным ярким свечением.
- Комбинированные конструкции. Сочетают несколько технологий подсветки.
Различные варианты световых вывесок позволяют подобрать оформление для магазина, кафе, аптеки или торгового центра.
Особенно полезна подсветка в осенне-зимний период, когда темнеет рано.
При этом слишком яркая вывеска не всегда эффективнее умеренно освещенной. Избыточная яркость может ухудшать читаемость надписи и создавать дискомфорт для прохожих.
Бегущая строка – реклама, которую можно менять
В отличие от обычной вывески, светодиодная бегущая строка предназначена для отображения изменяемой информации.
На экране можно показывать:
- Действующие акции и скидки.
- Время работы магазина.
- Информацию о новых товарах.
- Специальные предложения.
- Короткие рекламные сообщения.
Например, продуктовый магазин может сообщать о скидках дня, а пункт обслуживания – показывать актуальные услуги.
Для подобных задач подходят светодиодные бегущие строки, которые позволяют обновлять сообщения без изготовления новой рекламной конструкции.
Но у такого решения есть ограничения. Длинный текст сложно прочитать на ходу, особенно если строка движется слишком быстро.
Поэтому сообщения должны быть короткими, контрастными и понятными с первого взгляда.
Какую вывеску выбрать для разных видов бизнеса?
Для магазина
Если магазин работает до позднего вечера, хорошим решением станет световая вывеска с названием и логотипом.
Бегущую строку можно использовать дополнительно, чтобы информировать покупателей об акциях.
Для кафе и ресторана
Важную роль играет атмосфера заведения. Световые буквы, неоновые элементы или контражурная подсветка помогают подчеркнуть стиль интерьера и фасада.
Бегущая строка уместна не всегда, особенно если заведение ориентировано на спокойную, премиальную атмосферу.
Для салона красоты
Часто выбирают лаконичные объемные буквы с мягкой подсветкой. Они хорошо сочетаются с современным оформлением входной группы.
Для офиса
Если основная задача – обозначить местонахождение компании, может быть достаточно качественной несветовой вывески.
При выборе конструкции полезно сравнить разные варианты рекламного оформления в каталоге ENEON, учитывая особенности фасада и условия размещения.
Что влияет на эффективность вывески сильнее ее типа?
Даже дорогая световая конструкция не принесет ожидаемого результата, если допущены ошибки в оформлении.
Обратите внимание на пять факторов:
- Читаемость. Название должно легко восприниматься с расстояния.
- Контрастность. Цвет букв должен выделяться на фоне фасада.
- Размер. Габариты конструкции выбирают с учетом расстояния до прохожих и автомобилей.
- Расположение. Вывеску не должны закрывать деревья, козырьки и другие элементы.
- Умеренность. Избыточное количество текста и эффектов отвлекает от основной информации.
Также необходимо учитывать местные требования к размещению наружной рекламы и оформлению фасадов.
Что в итоге привлекает больше клиентов?
Если бизнес работает вечером и расположен на оживленной улице, световая вывеска обычно имеет преимущество перед несветовой благодаря лучшей видимости.
Бегущая строка полезна там, где необходимо регулярно сообщать об акциях, ценах и предложениях. Однако она не всегда способна заменить основную вывеску с названием компании.
Несветовые конструкции остаются подходящим решением для дневных организаций и объектов, где важнее сдержанный дизайн.
На практике наиболее удачный вариант определяется задачами бизнеса. Хорошая вывеска должна быть заметной, легко читаемой и соответствовать характеру заведения. Именно сочетание этих качеств, а не максимальная яркость, помогает привлекать внимание потенциальных клиентов.
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