Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представьте торговую улицу, на которой расположены несколько магазинов. У одного над входом обычная табличка, у второго яркие объемные буквы с подсветкой, а третий показывает акции на светодиодном экране. Какая вывеска привлечет больше внимания?

Однозначного ответа нет. Эффективность наружной рекламы зависит не только от яркости, но и от расположения, читаемости, дизайна и характера бизнеса. Разберемся, чем отличаются основные виды вывесок и в каких случаях каждый из них будет удачным решением.

Несветовые вывески – когда простота работает лучше

Несветовая вывеска представляет собой конструкцию без встроенной подсветки. Это могут быть плоские панели, объемные буквы, таблички или логотипы из пластика, металла и других материалов.

Главные преимущества:

Относительно невысокая стоимость изготовления.

Отсутствие расходов на электроэнергию.

Простота обслуживания.

Возможность использовать различные материалы и фактуры.

Лаконичный внешний вид.

Такие конструкции подходят для офисов, небольших магазинов, салонов и организаций, работающих преимущественно днем.

Однако есть существенный недостаток: в темное время суток вывеска может стать практически незаметной без дополнительного освещения.

Если помещение расположено на оживленной улице и работает вечером, стоит рассмотреть другие варианты.

Световые вывески – заметность днем и вечером

Световые конструкции оснащаются внутренней или внешней подсветкой. Они хорошо выделяются на фасаде и помогают посетителям быстрее находить нужное заведение.

Чаще всего используются:

Световые короба. Конструкции с подсвечиваемой лицевой поверхностью.

Объемные буквы. Отдельные элементы с внутренней или контражурной подсветкой.

Неоновые вывески. Надписи и изображения с характерным ярким свечением.

Комбинированные конструкции. Сочетают несколько технологий подсветки.

Различные варианты световых вывесок позволяют подобрать оформление для магазина, кафе, аптеки или торгового центра.

Особенно полезна подсветка в осенне-зимний период, когда темнеет рано.

При этом слишком яркая вывеска не всегда эффективнее умеренно освещенной. Избыточная яркость может ухудшать читаемость надписи и создавать дискомфорт для прохожих.

Бегущая строка – реклама, которую можно менять

В отличие от обычной вывески, светодиодная бегущая строка предназначена для отображения изменяемой информации.

На экране можно показывать:

Действующие акции и скидки.

Время работы магазина.

Информацию о новых товарах.

Специальные предложения.

Короткие рекламные сообщения.

Например, продуктовый магазин может сообщать о скидках дня, а пункт обслуживания – показывать актуальные услуги.

Для подобных задач подходят светодиодные бегущие строки, которые позволяют обновлять сообщения без изготовления новой рекламной конструкции.

Но у такого решения есть ограничения. Длинный текст сложно прочитать на ходу, особенно если строка движется слишком быстро.

Поэтому сообщения должны быть короткими, контрастными и понятными с первого взгляда.

Какую вывеску выбрать для разных видов бизнеса?

Для магазина

Если магазин работает до позднего вечера, хорошим решением станет световая вывеска с названием и логотипом.

Бегущую строку можно использовать дополнительно, чтобы информировать покупателей об акциях.

Для кафе и ресторана

Важную роль играет атмосфера заведения. Световые буквы, неоновые элементы или контражурная подсветка помогают подчеркнуть стиль интерьера и фасада.

Бегущая строка уместна не всегда, особенно если заведение ориентировано на спокойную, премиальную атмосферу.

Для салона красоты

Часто выбирают лаконичные объемные буквы с мягкой подсветкой. Они хорошо сочетаются с современным оформлением входной группы.

Для офиса

Если основная задача – обозначить местонахождение компании, может быть достаточно качественной несветовой вывески.

При выборе конструкции полезно сравнить разные варианты рекламного оформления в каталоге ENEON, учитывая особенности фасада и условия размещения.

Что влияет на эффективность вывески сильнее ее типа?

Даже дорогая световая конструкция не принесет ожидаемого результата, если допущены ошибки в оформлении.

Обратите внимание на пять факторов:

Читаемость. Название должно легко восприниматься с расстояния. Контрастность. Цвет букв должен выделяться на фоне фасада. Размер. Габариты конструкции выбирают с учетом расстояния до прохожих и автомобилей. Расположение. Вывеску не должны закрывать деревья, козырьки и другие элементы. Умеренность. Избыточное количество текста и эффектов отвлекает от основной информации.

Также необходимо учитывать местные требования к размещению наружной рекламы и оформлению фасадов.

Что в итоге привлекает больше клиентов?

Если бизнес работает вечером и расположен на оживленной улице, световая вывеска обычно имеет преимущество перед несветовой благодаря лучшей видимости.

Бегущая строка полезна там, где необходимо регулярно сообщать об акциях, ценах и предложениях. Однако она не всегда способна заменить основную вывеску с названием компании.

Несветовые конструкции остаются подходящим решением для дневных организаций и объектов, где важнее сдержанный дизайн.

На практике наиболее удачный вариант определяется задачами бизнеса. Хорошая вывеска должна быть заметной, легко читаемой и соответствовать характеру заведения. Именно сочетание этих качеств, а не максимальная яркость, помогает привлекать внимание потенциальных клиентов.