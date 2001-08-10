Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО) не означает, что все работники автоматически начинают взаимодействовать с работодателем в цифровом формате. Трудовой кодекс устанавливает правило, по которому для части персонала требуется отдельное волеизъявление. Без правильно оформленного согласия работника электронные кадровые документы не будут иметь юридической силы для этого сотрудника, а работодатель при проверке столкнётся с претензиями. При этом сама процедура не сводится к сбору подписей: она затрагивает локальное нормотворчество, кадровый учёт и порядок хранения документов.

Кто обязан дать согласие, а кто может работать без него

По общему правилу, закреплённому в статье 22.2 ТК РФ, переход на взаимодействие посредством электронного документооборота осуществляется с письменного согласия работника. Если работник не выразил согласие, это расценивается как отказ от такого взаимодействия, и он продолжает вести кадровые дела на бумаге. Такой отказ не может служить основанием для дисциплинарного взыскания, изменения условий труда в одностороннем порядке или увольнения. Работодатель обязан обеспечить таким сотрудникам привычный бумажный документооборот в полном объёме.

Однако из правила есть исключение. Согласие не требуется от лиц, принятых на работу после 31 декабря 2021 года, если на указанную дату у них отсутствовал трудовой стаж. Для этой категории сотрудников электронный формат взаимодействия применяется по умолчанию. Если же у человека на 31 декабря 2021 года уже был трудовой стаж, он попадает под общий порядок и вправе отказаться от электронного формата.

Отдельно стоит рассматривать дистанционных работников. Для них порядок взаимодействия регулируется главой 49.1 ТК РФ. Работодатель вправе распространить правила КЭДО на удалёнщиков, но делать это следует через локальный нормативный акт, а не через получение отдельного согласия по статье 22.2. При этом условия обмена документами с удалённым сотрудником рекомендуется отразить в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, чтобы избежать споров о порядке направления оригиналов.

Подготовка документов: что нужно кроме согласия

Одного согласия сотрудника недостаточно, чтобы организовать электронный обмен документами. Все документы для перехода на КЭДО лучше готовить по общему перечню: положение, приказ, уведомления и формы согласий. При этом необходимость получать согласие проверяют для каждой категории работников. Положение о КЭДО утверждает правила работы системы, перечень документов и порядок доступа. Приказ вводит режим электронного документооборота с конкретной даты и назначает ответственных. Уведомление информирует работника о переходе и разъясняет его права, включая право отказаться. Согласие же фиксирует решение конкретного человека. Такой комплект позволяет выстроить единый порядок и избежать ситуаций, когда одни сотрудники получают документы в цифровом виде, а другие продолжают работать с бумагой без объяснения причин.

Отдельного внимания требует вопрос об электронной подписи. Работодателю необходимо определить, какие виды подписей применяются для разных категорий документов, как выдаются сертификаты и что делать при их компрометации. Эти сведения фиксируются в положении о КЭДО и доводятся до работников под подпись вместе с уведомлением.

Форма согласия и способ его оформления

Унифицированной формы согласия законодательство не содержит, поэтому работодатель разрабатывает её самостоятельно. В документе необходимо указать фамилию, имя и отчество работника, его должность, суть волеизъявления (согласие на взаимодействие посредством электронного документооборота) и дату. Также следует отразить факт разъяснения работнику, что отсутствие согласия или электронной подписи не является основанием для увольнения. Полезно добавить перечень документов, которые будут формироваться в электронном виде, и порядок получения бумажных копий по запросу.

Что касается формы, Минтруд в письме № 14-6/ООГ-653 разъяснил, что согласие на КЭДО безопаснее оформлять на бумаге с собственноручной подписью работника. Это связано с тем, что согласие предшествует началу электронного взаимодействия, и на момент его подписания правила КЭДО для конкретного сотрудника ещё не начали действовать. Подписание согласия усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) также допускается, поскольку такой документ по закону приравнивается к бумажному. Использование простой или неквалифицированной электронной подписи для самого согласия не рекомендуется. Если работник подписывает согласие в электронном виде, работодателю стоит сохранить подтверждение проверки подписи и журнал операций.

Процедура сбора и учёта согласий

Работа с согласиями строится в несколько этапов. Сначала работодатель утверждает локальные акты и знакомит с ними персонал. Затем каждому работнику, от которого требуется согласие, вручается уведомление и форма для заполнения. Собранные документы хранятся в личных делах. Если работник не представил согласие в установленный срок, он считается отказавшимся, но сохраняет право дать согласие позже.

Для удобства контроля за процессом стоит вести реестр, в котором фиксируется статус каждого сотрудника. В нём можно отразить следующие сведения:

фамилия и должность работника;

дата вручения уведомления;

наличие или отсутствие согласия;

дата начала работы в КЭДО или причина сохранения бумажного формата.

Такой учёт помогает избежать ситуаций, когда документ направляется в электронном виде сотруднику, который не давал на это согласия. Кроме того, при изменении кадрового состава или приёме новых людей необходимо оперативно проверять, подпадают ли они под исключение, и при необходимости включать их в процедуру сбора согласий.

Наконец, стоит продумать порядок отзыва согласия. Законодательство прямо не регулирует эту процедуру, поэтому в положении о КЭДО разумно описать, каким образом работник может вернуться к бумажному формату, за какой срок он должен предупредить работодателя и какие документы при этом затрагиваются. Такой раздел снижает риск конфликтных ситуаций и делает переход на электронный обмен предсказуемым для обеих сторон.