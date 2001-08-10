От лабораторной рецептуры к промышленной партии: что проверяют при масштабировании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лабораторный образец может соответствовать требованиям по текучести, прочности и цвету, а на промышленной линии гранулы той же рецептуры окажутся неоднородными. Прежде чем менять состав, технологу нужно выяснить, что изменилось при переносе процесса – дозирование компонентов, температура расплава, интенсивность смешения или время пребывания материала в экструдере.

Серийное производство полимерных компаундов требует режима, на котором заданные свойства воспроизводятся при рабочем выпуске. Пробная партия помогает определить этот режим и понять, какие лабораторные результаты подтверждаются на производственном оборудовании.

Что берут за основу при переносе рецептуры

По лабораторной партии фиксируют марки сырья, доли компонентов, порядок их ввода и результаты испытаний. Если свойства проверяли на образцах, изготовленных из гранул, записывают и условия их подготовки. Иначе различие между лабораторной и промышленной партиями можно ошибочно связать с компаундированием, хотя оно возникло при изготовлении образцов.

Температурные уставки и обороты шнека используют как исходные данные для настройки. На линии с другим диаметром шнеков, конфигурацией смесительных элементов или способом подачи наполнителя прежние настройки могут дать другую температуру расплава и другую интенсивность смешения.

Отдельно согласуют критерии приёмки опытной партии. Для наполненной композиции могут быть важны содержание наполнителя и размер включений, для кабельной марки – механические или электрические свойства. Перечень определяют по назначению компаунда до запуска, чтобы оценивать пробную партию по заранее заданным требованиям.

При обсуждении опытной партии с производителями, такими как ПК Полигран, полезно передать вместе с рецептурой протокол лабораторных испытаний. По нему можно согласовать, какие показатели проверять на промышленном прогоне и с какими значениями сравнивать результат.

Что меняется при переходе на промышленный экструдер

В расплав поступает тепло от нагреваемых зон цилиндра и от работы шнеков. Если меняются размеры оборудования, подача и конфигурация шнеков, меняется и тепловой режим. Даже при одинаковых уставках температура самого расплава может отличаться. Время пребывания материала на более крупной линии также может как увеличиться, так и сократиться – оно зависит от подачи, оборотов, заполнения шнеков и их конфигурации.

На пробном прогоне фиксируют параметры, по которым можно сопоставить лабораторный и промышленный процессы.

Подача компонентов и выпуск. Сверяют фактическую дозировку сырья и производительность после выхода на устойчивый режим.

Температура расплава. Измеряют её в предусмотренной точке контроля и сопоставляют с рабочим диапазоном композиции.

Крутящий момент и давление. Отмечают установившиеся значения и колебания. Если давление измеряют перед головкой, учитывают геометрию фильеры и состояние сеток.

Время пребывания материала. Оценивают его при необходимости, особенно если состав чувствителен к длительному нагреву.

Показательный случай – давление перед головкой выросло, а показатель текучести расплава у отобранных гранул остался в допуске. По этим данным нельзя заключить, что изменилась рецептура. Проверку начинают с фактического выпуска, температуры расплава, фильеры и сеток. Корректировать состав имеет смысл после того, как проверены причины со стороны оборудования и режима.

Как проверяют однородность опытной партии

Содержание наполнителя и качество его распределения – разные показатели. Средняя доля минерала может соответствовать рецептуре, а в отдельных гранулах при этом сохранятся крупные скопления частиц. Чтобы увидеть такие различия, образцы отбирают в нескольких точках стабильного прогона. Гранулы, полученные во время выхода на режим, оценивают отдельно.

Состав. Проверяют содержание наполнителя по методу, предусмотренному для конкретной композиции.

Диспергирование. При необходимости исследуют срезы гранул или образцов, изготовленных из компаунда, и оценивают размер и частоту включений.

Стабильность по ходу выпуска. Сравнивают пробы, взятые в разное время, чтобы выявить колебания состава или неоднородность внутри партии.

Если обнаружены агломераты, сначала проверяют состояние порошка и равномерность его подачи. К изменению конфигурации смесительных элементов переходят, когда есть основания считать, что проблема возникает именно в зоне смешения.

По каким результатам утверждают режим

На этапе приёмки данные с линии сопоставляют с результатами испытаний гранул и, когда это предусмотрено, готовых изделий.

Сверяют свойства материала. Показатель текучести расплава измеряют при одинаковых температуре и нагрузке. Механические, электрические и другие свойства проверяют по требованиям к конкретной марке. Подтверждают стабильность выпуска. Проверяют, что несколько проб, отобранных при рабочей производительности, укладываются в согласованные допуски. Фиксируют параметры процесса. В технологическую карту вносят рабочие настройки, порядок отбора проб и признаки, при которых оператору нужно проверить режим.

Если партия соответствует требованиям только при сниженной производительности, это отдельный результат испытания. Он показывает, при каком выпуске рецептуру уже удалось воспроизвести и какую задачу ещё предстоит решить перед серийным запуском.