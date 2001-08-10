Каркасный дом или дом из газобетона: что выбрать для загородной жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При выборе технологии строительства частного дома часто сравнивают два варианта: каркасную конструкцию и стены из газобетонных блоков. Оба решения подходят для постоянного проживания, но отличаются устройством, сроками возведения, требованиями к фундаменту и особенностями эксплуатации. Если важны относительно быстрый монтаж, умеренная нагрузка на основание и возможность получить энергоэффективное жильё без массивных стен, стоит присмотреться к каркасной технологии. Особенно практичным решением для семьи может стать одноэтажный дом: в нём нет лестницы, а все помещения находятся на одном уровне.

В чём разница между технологиями

Каркасный дом собирают из деревянных или металлических несущих элементов. Пространство между стойками заполняют утеплителем, с внутренней и наружной сторон монтируют необходимые слои защиты и отделки. В результате основные функции распределены между разными элементами конструкции: каркас воспринимает нагрузку, утеплитель снижает теплопотери, а мембраны и облицовка защищают стены от влаги и ветра. Дом из газобетона строят из блоков на специальном кладочном составе. Стены получаются массивнее, а для обеспечения требуемой теплозащиты в зависимости от толщины блоков, климата и проекта может понадобиться дополнительное утепление. Также необходимо учитывать армирование отдельных участков, устройство перемычек и правильную защиту фасада от влаги.

Почему каркасная технология часто оказывается удобнее

Одно из заметных преимуществ каркасного строительства — сравнительно небольшой вес конструкции. Это может упростить требования к фундаменту, хотя окончательный тип основания в любом случае определяют после изучения грунта и расчёта нагрузок. Есть и другие особенности, которые делают технологию привлекательной:

Скорость сборки. Основные элементы монтируются без длительных процессов кладки и ожидания высыхания растворов.

Теплоизоляция. Утеплитель размещается внутри каркаса, поэтому можно получить высокое сопротивление теплопередаче при сравнительно небольшой толщине стены.

Гибкость планировки. Перегородки и расположение инженерных коммуникаций можно продумать с учётом конкретных потребностей семьи.

Умеренная нагрузка на фундамент. Лёгкие стены позволяют рассматривать разные варианты основания, если это подтверждено инженерными изысканиями.

Однако преимущества проявляются только при соблюдении технологии. Ошибки в утеплении, пароизоляции, вентиляции и защите от влаги способны привести к конденсату и повреждению деревянных элементов.

Когда стоит выбрать газобетон

Газобетонные стены подходят тем, кому ближе капитальные конструкции с минеральной основой. Материал не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и позволяет выполнять кладку сравнительно крупными блоками. При этом газобетон требует аккуратного обращения: блоки чувствительны к неправильным нагрузкам и нуждаются в грамотной защите от атмосферной влаги. Важны качество кладки, конструктивные решения в местах опирания перекрытий и кровли, а также соблюдение рекомендаций производителя. Поэтому сравнивать технологии только по цене квадратного метра стен некорректно. Нужно учитывать фундамент, утепление, фасад, внутреннюю отделку и инженерные системы.

Особенности одноэтажного каркасного дома

Фактически строительство одноэтажных каркасных домов удобно планировать под образ жизни конкретной семьи. Например, спальни можно расположить в отдельной части здания, а кухню-гостиную — ближе к террасе. Отсутствие лестницы упрощает перемещение по дому и может быть особенно важно для семей с маленькими детьми или пожилыми родственниками. На этапе проекта стоит предусмотреть:

тамбур или прихожую для защиты жилой зоны от холодного воздуха;

техническое помещение для оборудования;

удобные маршруты между кухней, санузлом и спальнями;

достаточное количество мест хранения;

расположение окон с учётом освещения и сторон света.

Но надёжность любого дома определяется не только материалом. Грамотный проект, расчёт конструкций, качественные комплектующие и контроль работ важнее самого названия технологии. Именно поэтому выбирать стоит между конкретными проектами с понятной сметой и техническими решениями.