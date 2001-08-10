Как выбрать конвейерную ленту под свойства транспортируемого материала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Песок постепенно истирает поверхность, острые куски щебня повреждают обкладку, влажная глина налипает и затрудняет разгрузку. Поэтому выбор конвейерной ленты начинают с изучения груза. Если ориентироваться только на ширину и общую толщину полотна, можно получить изделие, которое подходит по размерам, но быстро выходит из строя.

Конвейерные ленты различаются конструкцией каркаса, составом защитных слоёв и свойствами рабочей поверхности. Когда продажа транспортерной ленты сопровождается техническим подбором, поставщику необходимо передать характеристики материала и параметры оборудования. Это позволяет определить требования к изделию до оформления заказа.

Размер и абразивность частиц определяют характер износа

Первое, что следует уточнить, — обычный размер частиц и максимальную крупность отдельных включений. Средняя фракция не всегда отражает реальные условия: среди мелкого сырья могут встречаться тяжёлые куски с острыми кромками. При падении на полотно они создают локальные нагрузки и способны повредить его несущую основу.

Абразивность — способность материала изнашивать поверхность при трении. Она зависит от твёрдости, формы и других особенностей частиц. Мелкий песок может интенсивно истирать резину, хотя не создаёт таких ударов, как крупный камень.

Какие свойства обкладки учитывать

Обкладка — наружный защитный слой ленты. Верхняя контактирует с грузом, нижняя взаимодействует с элементами конвейера. Для рабочей стороны оценивают:

стойкость к истиранию при движении абразивного сырья;

сопротивление порезам и выкрашиванию при контакте с острыми частицами;

толщину защитного слоя с учётом условий загрузки и ожидаемого износа;

необходимость дополнительной защиты каркаса от ударов и пробоев.

Более толстая обкладка не компенсирует неподходящий состав резины. Для песка особенно важна износостойкость, для острокромочного щебня — также сопротивляемость порезам. Если повреждения возникают непосредственно под загрузочной воронкой, необходимо проверить высоту падения материала и работу амортизирующих опор.

Насыпная плотность влияет на нагрузку и требования к каркасу

Насыпная плотность показывает массу единицы объёма материала вместе с промежутками между частицами. При одинаковом заполнении желоба тяжёлое минеральное сырьё нагружает ленту сильнее, чем лёгкая щепа. Поэтому для подбора нужны и плотность, и требуемая производительность.

Основную продольную нагрузку воспринимает каркас — несущая основа полотна. Его прочность выбирают по расчётному натяжению, которое зависит также от длины трассы, высоты подъёма, сопротивлений движению и режима пуска.

Увеличивать количество тканевых прокладок без проверки конструкции конвейера неправильно. Избыточно жёсткая лента может хуже принимать форму желоба и потребовать барабанов большего диаметра. Поэтому прочность, гибкость и совместимость с оборудованием рассматривают совместно.

Температуру оценивают по грузу и продолжительности контакта

При транспортировании горячего сырья температуры воздуха в цехе недостаточно для выбора исполнения. Важно знать фактическую температуру материала в месте загрузки, обычный рабочий диапазон и возможные пики.

Нагрев полотна зависит от продолжительности контакта, толщины слоя и размера частиц. Мелкий горячий материал плотно прилегает к поверхности и может передавать тепло интенсивнее, чем отдельные крупные куски. При остановке загруженного конвейера контакт продолжается, что тоже необходимо учитывать.

Что уточнить для теплостойкого исполнения

Допустимую температуру груза при непрерывной работе.

Условия и продолжительность кратковременных температурных пиков.

Ограничения по температуре самой ленты.

Допустимость остановки с горячим материалом на полотне.

Влажность и липкость влияют на разгрузку и очистку

Вода меняет поведение сыпучего груза. Материал, который в сухом состоянии свободно разгружается, после увлажнения может образовывать комки и прилипать к поверхности. Остатки уходят на обратную ветвь, загрязняют ролики и увеличивают объём уборки.

При подборе выясняют, насколько меняется влажность сырья и образует ли оно липкую массу. Например, для влажной глины существенны свойства поверхности, устройство разгрузочного узла и эффективность очистителей. Одна замена полотна не устранит налипание, если скребки неправильно установлены или не подходят для этого материала.

Для наклонной трассы дополнительно оценивают склонность груза к скольжению и скатыванию. Профильная поверхность помогает удерживать определённые материалы, но допустимый угол подъёма зависит от их свойств, скорости движения и геометрии профиля. Высокий профиль также усложняет очистку, поэтому его выбирают под конкретную задачу.

Масла и химические примеси требуют проверки совместимости

Растительные жиры, минеральные масла и технологические жидкости могут вызывать набухание резины и изменение её механических свойств. Такие воздействия встречаются при перемещении маслосодержащего сырья, отходов производства или деталей с остатками смазки.

Общего указания «маслостойкая лента» недостаточно. Следует назвать вещество, оценить его содержание, температуру и продолжительность контакта. Для химически активных сред дополнительно уточняют концентрацию. Совместимость подтверждают по данным изготовителя, а при сложном составе сырья может потребоваться испытание образца.

Для пищевого производства проверяют пригодность материала ленты к контакту с конкретным продуктом и условиям санитарной обработки. Цвет поверхности не подтверждает пищевое назначение. Важны документы на изделие и совместимость с применяемыми моющими средствами.

Какие данные подготовить перед заказом

Чтобы получить обоснованный подбор, удобно составить краткое техническое задание. В него включают:

название материала, состав и возможные посторонние включения;

насыпную плотность, обычную и максимальную крупность;

форму частиц, абразивность, влажность и склонность к налипанию;

рабочую температуру и вероятные температурные пики;

наличие масел, химических компонентов и специальных требований;

производительность, скорость движения, длину и угол наклона трассы;

ширину полотна, диаметры барабанов, условия загрузки, очистки и стыковки.

При замене полезно приложить фотографии изношенной ленты и указать места повреждений. Равномерное истирание, локальные пробои и расслоение требуют разных решений. Повторный заказ по старой маркировке оправдан, если прежнее исполнение обеспечивало приемлемый ресурс и условия работы сохранились.

Как использовать нормативную документацию

Для лент с текстильным каркасом и резиновыми или пластиковыми обкладками общего наземного применения требования устанавливает ISO 14890. Его область применения охватывает работу на плоских и желобчатых роликоопорах, но не лёгкие конвейерные ленты. Соответствие стандарту необходимо рассматривать вместе с характеристиками конкретного исполнения и условиями эксплуатации.

Вывод

Выбор начинают с основных воздействий груза: истирания, ударов, нагрева, налипания или контакта с агрессивными компонентами. Затем определяют требования к обкладкам и каркасу, проверяют совместимость с конвейером. Подходящая лента должна одновременно выдерживать воздействие материала и соответствовать механике оборудования. Именно такой подход помогает получить предсказуемый ресурс без необоснованного увеличения толщины и прочности полотна.