Как выбрать конвейерную ленту под свойства транспортируемого материала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Песок постепенно истирает поверхность, острые куски щебня повреждают обкладку, влажная глина налипает и затрудняет разгрузку. Поэтому выбор конвейерной ленты начинают с изучения груза. Если ориентироваться только на ширину и общую толщину полотна, можно получить изделие, которое подходит по размерам, но быстро выходит из строя.
Конвейерные ленты различаются конструкцией каркаса, составом защитных слоёв и свойствами рабочей поверхности. Когда продажа транспортерной ленты сопровождается техническим подбором, поставщику необходимо передать характеристики материала и параметры оборудования. Это позволяет определить требования к изделию до оформления заказа.
Размер и абразивность частиц определяют характер износа
Первое, что следует уточнить, — обычный размер частиц и максимальную крупность отдельных включений. Средняя фракция не всегда отражает реальные условия: среди мелкого сырья могут встречаться тяжёлые куски с острыми кромками. При падении на полотно они создают локальные нагрузки и способны повредить его несущую основу.
Абразивность — способность материала изнашивать поверхность при трении. Она зависит от твёрдости, формы и других особенностей частиц. Мелкий песок может интенсивно истирать резину, хотя не создаёт таких ударов, как крупный камень.
Какие свойства обкладки учитывать
Обкладка — наружный защитный слой ленты. Верхняя контактирует с грузом, нижняя взаимодействует с элементами конвейера. Для рабочей стороны оценивают:
- стойкость к истиранию при движении абразивного сырья;
- сопротивление порезам и выкрашиванию при контакте с острыми частицами;
- толщину защитного слоя с учётом условий загрузки и ожидаемого износа;
- необходимость дополнительной защиты каркаса от ударов и пробоев.
Более толстая обкладка не компенсирует неподходящий состав резины. Для песка особенно важна износостойкость, для острокромочного щебня — также сопротивляемость порезам. Если повреждения возникают непосредственно под загрузочной воронкой, необходимо проверить высоту падения материала и работу амортизирующих опор.
Насыпная плотность влияет на нагрузку и требования к каркасу
Насыпная плотность показывает массу единицы объёма материала вместе с промежутками между частицами. При одинаковом заполнении желоба тяжёлое минеральное сырьё нагружает ленту сильнее, чем лёгкая щепа. Поэтому для подбора нужны и плотность, и требуемая производительность.
Основную продольную нагрузку воспринимает каркас — несущая основа полотна. Его прочность выбирают по расчётному натяжению, которое зависит также от длины трассы, высоты подъёма, сопротивлений движению и режима пуска.
Увеличивать количество тканевых прокладок без проверки конструкции конвейера неправильно. Избыточно жёсткая лента может хуже принимать форму желоба и потребовать барабанов большего диаметра. Поэтому прочность, гибкость и совместимость с оборудованием рассматривают совместно.
Температуру оценивают по грузу и продолжительности контакта
При транспортировании горячего сырья температуры воздуха в цехе недостаточно для выбора исполнения. Важно знать фактическую температуру материала в месте загрузки, обычный рабочий диапазон и возможные пики.
Нагрев полотна зависит от продолжительности контакта, толщины слоя и размера частиц. Мелкий горячий материал плотно прилегает к поверхности и может передавать тепло интенсивнее, чем отдельные крупные куски. При остановке загруженного конвейера контакт продолжается, что тоже необходимо учитывать.
Что уточнить для теплостойкого исполнения
- Допустимую температуру груза при непрерывной работе.
- Условия и продолжительность кратковременных температурных пиков.
- Ограничения по температуре самой ленты.
- Допустимость остановки с горячим материалом на полотне.
Влажность и липкость влияют на разгрузку и очистку
Вода меняет поведение сыпучего груза. Материал, который в сухом состоянии свободно разгружается, после увлажнения может образовывать комки и прилипать к поверхности. Остатки уходят на обратную ветвь, загрязняют ролики и увеличивают объём уборки.
При подборе выясняют, насколько меняется влажность сырья и образует ли оно липкую массу. Например, для влажной глины существенны свойства поверхности, устройство разгрузочного узла и эффективность очистителей. Одна замена полотна не устранит налипание, если скребки неправильно установлены или не подходят для этого материала.
Для наклонной трассы дополнительно оценивают склонность груза к скольжению и скатыванию. Профильная поверхность помогает удерживать определённые материалы, но допустимый угол подъёма зависит от их свойств, скорости движения и геометрии профиля. Высокий профиль также усложняет очистку, поэтому его выбирают под конкретную задачу.
Масла и химические примеси требуют проверки совместимости
Растительные жиры, минеральные масла и технологические жидкости могут вызывать набухание резины и изменение её механических свойств. Такие воздействия встречаются при перемещении маслосодержащего сырья, отходов производства или деталей с остатками смазки.
Общего указания «маслостойкая лента» недостаточно. Следует назвать вещество, оценить его содержание, температуру и продолжительность контакта. Для химически активных сред дополнительно уточняют концентрацию. Совместимость подтверждают по данным изготовителя, а при сложном составе сырья может потребоваться испытание образца.
Для пищевого производства проверяют пригодность материала ленты к контакту с конкретным продуктом и условиям санитарной обработки. Цвет поверхности не подтверждает пищевое назначение. Важны документы на изделие и совместимость с применяемыми моющими средствами.
Какие данные подготовить перед заказом
Чтобы получить обоснованный подбор, удобно составить краткое техническое задание. В него включают:
- название материала, состав и возможные посторонние включения;
- насыпную плотность, обычную и максимальную крупность;
- форму частиц, абразивность, влажность и склонность к налипанию;
- рабочую температуру и вероятные температурные пики;
- наличие масел, химических компонентов и специальных требований;
- производительность, скорость движения, длину и угол наклона трассы;
- ширину полотна, диаметры барабанов, условия загрузки, очистки и стыковки.
При замене полезно приложить фотографии изношенной ленты и указать места повреждений. Равномерное истирание, локальные пробои и расслоение требуют разных решений. Повторный заказ по старой маркировке оправдан, если прежнее исполнение обеспечивало приемлемый ресурс и условия работы сохранились.
Как использовать нормативную документацию
Для лент с текстильным каркасом и резиновыми или пластиковыми обкладками общего наземного применения требования устанавливает ISO 14890. Его область применения охватывает работу на плоских и желобчатых роликоопорах, но не лёгкие конвейерные ленты. Соответствие стандарту необходимо рассматривать вместе с характеристиками конкретного исполнения и условиями эксплуатации.
Вывод
Выбор начинают с основных воздействий груза: истирания, ударов, нагрева, налипания или контакта с агрессивными компонентами. Затем определяют требования к обкладкам и каркасу, проверяют совместимость с конвейером. Подходящая лента должна одновременно выдерживать воздействие материала и соответствовать механике оборудования. Именно такой подход помогает получить предсказуемый ресурс без необоснованного увеличения толщины и прочности полотна.
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