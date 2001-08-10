Топ полезных сервисов для работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочий день часто состоит не столько из сложных задач, сколько из десятков мелких действий: написать письмо, найти документ, назначить встречу, отправить файл, записать идею или проверить статус проекта. Правильно подобранные онлайн-сервисы помогают сократить эту рутину и держать информацию в порядке.

Не обязательно использовать десятки инструментов одновременно. Гораздо полезнее выбрать несколько сервисов, каждый из которых решает конкретную задачу.

Notion — для заметок и базы знаний

Notion удобно использовать как единое пространство для документов, инструкций, планов и заметок.

В нем можно:

вести рабочие записи;

создавать базы данных;

хранить инструкции;

планировать проекты;

собирать полезные ссылки;

совместно работать над материалами.

Сервис особенно удобен, если информация раньше была разбросана по документам, заметкам и чатам.

Главное — не усложнять структуру слишком сильно. Иногда нескольких страниц и понятных разделов вполне достаточно.

Trello — для наглядного управления задачами

Trello подходит тем, кому удобно видеть задачи в формате доски.

Например, можно создать колонки:

«Запланировано»;

«В работе»;

«На проверке»;

«Готово».

Карточки постепенно перемещаются между этапами, поэтому статус проекта понятен с первого взгляда.

Такой формат хорошо подходит для небольших команд, контент-планов и личных проектов.

Google Drive — для хранения рабочих файлов

Облачное хранилище помогает не искать документы в переписках и на разных устройствах.

Через Google Drive можно хранить:

документы;

таблицы;

презентации;

изображения;

архивы;

рабочие папки.

Особенно полезна возможность быстро поделиться файлом или открыть его с другого устройства.

Чтобы облако действительно экономило время, стоит заранее продумать понятную структуру папок и названий файлов.

Google Docs — для совместной работы с текстами

Если над одним документом работают несколько человек, пересылать новые версии файла друг другу неудобно.

В Google Docs можно одновременно:

редактировать текст;

оставлять комментарии;

предлагать изменения;

смотреть историю версий.

Такой формат подходит для статей, инструкций, отчетов, коммерческих предложений и других документов.

Slack — для командной коммуникации

Для рабочих обсуждений отдельный сервис часто удобнее личного мессенджера.

В Slack можно создавать каналы по:

проектам;

отделам;

клиентам;

отдельным темам.

Так переписка меньше смешивается, а нужную информацию проще найти через поиск.

При этом важные решения все равно лучше переносить из чата в задачи или документацию, чтобы они не потерялись среди сообщений.

Calendly — для назначения встреч

Согласование созвона иногда превращается в длинную переписку: «А во вторник можете?», «Нет, давайте в среду», «А в какое время?».

Сервисы планирования встреч решают эту проблему.

Пользователь указывает доступные часы, а другой человек самостоятельно выбирает подходящее окно.

Это особенно удобно для:

консультаций;

интервью;

встреч с клиентами;

регулярных созвонов.

ChatGPT — для текстов и повседневных задач

Нейросети помогают ускорить подготовительную часть работы.

ChatGPT можно использовать, чтобы:

сделать черновик письма;

сократить длинный текст;

составить план;

придумать идеи;

структурировать информацию;

объяснить сложную тему;

подготовить вопросы к встрече.

Лучше воспринимать результат как основу для дальнейшей работы, а не как автоматически правильный финальный вариант.

Факты, цифры и важную профессиональную информацию всегда стоит проверять.

Perplexity — для поиска информации

Когда нужно быстро разобраться в новой теме, удобны ИИ-сервисы, ориентированные на поиск.

Perplexity формирует ответ и одновременно показывает источники, которые можно открыть и проверить.

Такой инструмент полезен для:

исследований;

подготовки статей;

поиска статистики;

анализа рынка;

знакомства с новой темой.

Для важных решений лучше всегда переходить к первоисточникам.

Canva — для визуальных материалов

Не для каждой презентации или публикации нужен профессиональный дизайнер.

Canva позволяет быстро создавать:

презентации;

баннеры;

изображения для соцсетей;

схемы;

простую инфографику;

документы.

Готовые шаблоны особенно удобны, когда нужно быстро подготовить аккуратный материал без работы в сложном графическом редакторе.

Loom — для записи экрана

Иногда проще один раз показать действие, чем писать длинную инструкцию.

С помощью записи экрана можно объяснить:

где находится ошибка;

как пользоваться сервисом;

какие изменения нужны в проекте;

как выполнить определенное действие.

Такой формат особенно удобен в удаленных командах и при работе с клиентами.

Короткое видео нередко заменяет длинную переписку или отдельный созвон.

Сервисы для работы с несколькими онлайн-средами

Отдельная категория инструментов нужна специалистам, которые одновременно работают с большим количеством независимых аккаунтов и проектов.

В таких случаях используются специализированные браузерные решения. Среди доступных продуктов встречаются, например, Octo Browser и Gologin. Выбор конкретного инструмента зависит от задач, количества рабочих сред и требований команды.

Если подобная функциональность не нужна, обычного браузера для большинства повседневных задач вполне достаточно.

Менеджер паролей — для безопасной работы с аккаунтами

Чем больше сервисов используется, тем больше паролей приходится хранить.

Использовать одну комбинацию везде небезопасно: утечка на одном сайте может поставить под угрозу остальные аккаунты.

Менеджеры паролей помогают:

создавать уникальные пароли;

хранить их в одном месте;

автоматически подставлять данные при входе;

не запоминать десятки сложных комбинаций.

Для рабочей среды это один из самых практичных инструментов.

Сервисы автоматизации — для повторяющихся действий

Если одно и то же действие приходится выполнять ежедневно, стоит проверить, можно ли его автоматизировать.

Например:

сохранять вложения из писем в облако;

создавать задачи после заполнения формы;

отправлять уведомление о новой заявке;

переносить данные между сервисами.

Автоматизация особенно полезна там, где много простых повторяющихся операций.

Даже несколько небольших сценариев могут заметно сократить количество ручной работы.

Как выбрать инструменты для себя

Не стоит регистрироваться во всех сервисах из подборки сразу.

Сначала определите, что именно отнимает время.

Например:

постоянно теряются задачи — нужен менеджер проектов;

сложно найти документы — облачное хранилище;

слишком много переписки о времени встреч — сервис планирования;

долго готовятся черновики — ИИ-помощник;

приходится повторять одни действия — автоматизация.

Хороший рабочий инструмент должен уменьшать количество операций, а не добавлять новую сложность.

Заключение

Полезные сервисы не обязательно должны иметь десятки функций. Часто самые эффективные инструменты решают одну конкретную проблему: помогают хранить файлы, назначать встречи, управлять задачами или быстрее готовить материалы.

Лучше собрать небольшой набор сервисов, которыми вы действительно пользуетесь каждый день, чем постоянно переключаться между десятками приложений.

Периодически такой набор стоит пересматривать. Если инструмент больше не экономит время или полностью дублирует другой сервис, возможно, от него проще отказаться.