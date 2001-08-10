Обзор автомобилей TENET T4 и TENET T4L: что скрывается за буквой L

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобиль TENET — это компактный и доступный кроссовер, созданный для уверенного передвижения по городским улицам. Однако запросы семейных покупателей растут, и производитель ответил выпуском удлиненной версии. Модель T4L сохранила узнаваемый характер младшей «четверки», но получила важные изменения в габаритах и оснащении, которые напрямую влияют на комфорт и практичность. Разобраться в том, какая версия подойдет именно вам, поможет детальное сравнение ключевых параметров.

Внешний облик и геометрия кузова

Визуально передняя часть у обоих автомобилей практически идентична: схожие фары, капот и бампер выдают прямое родство. Основные отличия кроются в задней части кузова. Версия T4L получила увеличенный задний свес и измененные задние стойки, что сделало силуэт более стремительным и визуально тяжелым. Если стандартный T4 выглядит компактным и юрким, то T4L воспринимается как более солидный автомобиль. Разница в габаритах ощутима: длина выросла на 186 мм (до 4506 мм), высота прибавила около 50 мм, а колесная база увеличилась на 40 мм. Такие изменения не просто меняют внешность, но и напрямую влияют на внутреннее пространство.

Салон и удобство эксплуатации

Интерьер обеих моделей выполнен в современном цифровом стиле, но эргономика второго ряда в TENET T4L заслуживает отдельного внимания. Благодаря удлиненной базе и возросшей высоте кузова, пассажиры сзади получают значительно больше свободы. Если в T4 места над головой и перед коленями было впритык для рослых людей, то в версии L запас пространства позволяет комфортно разместиться даже при полностью отодвинутом переднем кресле. Кроме того, багажник T4L вырос на внушительные 135 литров, достигнув объема 475 литров, что делает его пригодным для перевозки крупногабаритных вещей или багажа большой семьи. В обеих машинах присутствует удобный «зимний пакет» с обогревами, однако в топовых версиях T4L список опций расширен обогревом дивана и электрорегулировками водительского сиденья.

Техническое оснащение и безопасность

Под капотом обеих моделей устанавливается проверенный турбированный двигатель объемом 1.5 литра мощностью 147 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым роботом. Динамика разгона у них схожа, однако в управлении есть принципиальная разница: если у стандартного T4 сзади стоит торсионная балка, то T4L получила полностью независимую многорычажную подвеску. Это решение делает ход более плавным и предсказуемым на неровностях, что особенно важно для семейного автомобиля. В плане безопасности обе модели предлагают базовый набор из ABS, ESC и подушек, но в более дорогих комплектациях T4L доступна система кругового обзора 360 градусов и парктроники по кругу, тогда как T4 в базе чаще довольствуется только камерой заднего вида. Обе модели производятся в Калуге с полным циклом антикоррозийной обработки, адаптированной к российским реагентам.

Назначение и итоговый выбор

Подводя черту, стоит четко разделить сферы применения этих автомобилей. TENET T4 — это отличный выбор для одного человека или пары, которой нужен маневренный, недорогой в обслуживании кроссовер для ежедневных поездок по городу с редкими выездами за его пределы. TENET T4L создан для тех, кто часто путешествует всей семьей или перевозит крупные грузы. Увеличенный багажник, просторный второй ряд и более комфортная подвеска оправдывают доплату, делая эту версию универсальным инструментом для активного образа жизни без компромиссов в комфорте пассажиров. Подробнее на сайте.