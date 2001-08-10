Техническое обслуживание и замена масла в автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Замена масла в двигателе — фундамент долгой и беспроблемной работы силового агрегата, и относиться к ней как к формальности не стоит. Смазочная жидкость трудится в жёстких условиях: она смазывает пары трения, отводит тепло от нагретых деталей, нейтрализует кислоты и удерживает микрочастицы износа в взвешенном состоянии. Постепенно пакет присадок истощается, вязкость плывёт, и защитные свойства сходят на нет. Своевременная замена возвращает двигателю стабильность, снижает трение и отодвигает дорогостоящий ремонт на годы вперёд.

Как подобрать интервал замены

Заводской регламент чаще всего называет ориентир в 10–15 тысяч километров или один год — срабатывает то, что наступит раньше. Но слепо доверять цифре из сервисной книжки рискованно, ведь она рассчитана на «идеальные» условия. Реальность вносит коррективы, и вот что стоит принять во внимание:

короткие городские поездки, при которых мотор не успевает выйти на рабочую температуру;

рваный ритм мегаполиса с бесконечными разгонами и торможениями;

суровый холод, летняя жара и пыльные грунтовки;

буксировка прицепа и регулярные поездки с полной загрузкой.

При таком режиме эксперты советуют урезать интервал на 20–30 процентов — двигатель скажет спасибо. Полезно и просто поглядывать на щуп: тёмный, почти чёрный оттенок и запах гари — верный сигнал, что с визитом в сервис тянуть нельзя.

Что скрывается за плановым обслуживанием

Записаться на ТО разумно заблаговременно, особенно если машина трудится каждый день. Грамотное обслуживание — это не только свежее масло и новый фильтр, но и целый ряд проверок, которые выявляют скрытые недуги до того, как они превратятся в поломку. Опытные мастера мыслят системно, ведь каждая деталь влияет на безопасность и надёжность целиком.

Компьютерная диагностика двигателя с чтением ошибок из электронных блоков управления. Ревизия тормозной системы, включая оценку остаточной толщины колодок и состояния дисков. Контроль уровней всех технических жидкостей и осмотр воздушного фильтра. Проверка подвески, рулевого управления и состояния шин с протектором.

Подобный комплекс даёт полную картину здоровья автомобиля, а не просто факт замены расходников. После грамотного визита в сервис машина отзывается на газ заметно резвее, а расход топлива нередко возвращается к паспортным значениям. Главное — не превращать обслуживание в «пожарную» меру и доверять работу тем, кто использует качественные расходники и даёт гарантию на выполненные операции. Больше информации вы узнаете на сайте.